Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду
Міністерство внутрішніх справ Румунії заборонило в’їзд в країну 116 громадянам Молдови, які планували протестувати під час візиту молдовської лідерки Маї Санду
Про це повідомляє Point із посиланням на zdg.md.
Видання зазначає, що заплановані демонстрації організовував та фінансував молдовський олігарх-втікач Ілан Шор.
Заборона була накладена однією із структур Міністерства внутрішніх справ Румунії. Цю інформацію підтвердив глава Управління міжнародного поліцейського Генерального інспекторату поліції Віорел Центю, йдеться у матеріалі.
Центю зазначив, що не може надати інформацію щодо того, на який саме термін була накладена заборона на в’їзд. Він додав, що обмеження були застосовані після висновку про те, що ці молоді люди несли і надалі несуть небезпеку для нацбезпеки Румунії.
За словами чиновника, наразі відомо про 116 людей, на яких розповсюджується накладена заборона, однак їх число може змінитися.
"Це інформація, яку ми наразі маємо від колег із Румунії. Можуть з’явитися зміни та новий список", – додав він.
- 8 квітня у Румунії стартували багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24, церемонія відкриття якого відбулася в порту Костанци.
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