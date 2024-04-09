Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду

Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду

9 квітня, 2024 вiвторок
03:44
Світ Мая Санду

Міністерство внутрішніх справ Румунії заборонило в’їзд в країну 116 громадянам Молдови, які планували протестувати під час візиту молдовської лідерки Маї Санду

Про це повідомляє Point із посиланням на zdg.md.

Видання зазначає, що заплановані демонстрації організовував та фінансував молдовський олігарх-втікач Ілан Шор.

Заборона була накладена однією із структур Міністерства внутрішніх справ Румунії. Цю інформацію підтвердив глава Управління міжнародного поліцейського Генерального інспекторату поліції Віорел Центю, йдеться у матеріалі.

Центю зазначив, що не може надати інформацію щодо того, на який саме термін була накладена заборона на в’їзд. Він додав, що обмеження були застосовані після висновку про те, що ці молоді люди несли і надалі несуть небезпеку для нацбезпеки Румунії.

За словами чиновника, наразі відомо про 116 людей, на яких розповсюджується накладена заборона, однак їх число може змінитися.

"Це інформація, яку ми наразі маємо від колег із Румунії. Можуть з’явитися зміни та новий список", – додав він.

  • 8 квітня у Румунії стартували багатонаціональні військово-морські навчання НАТО Sea Shield 24, церемонія відкриття якого відбулася в порту Костанци.
Теги:
Молдова
Румунія
Мая Санду
Читайте також:
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
8 квітня, 2024 понедiлок
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
санкції проти рф
6 квітня, 2024 субота
На "Міжнародному ярмарку геноциду" у Варшаві вимагали повного ембарго ЄС на торгівлю з РФ
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.02
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
03:47
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакує "шахедами" з півдня. На Полтавщині пролунали вибухи
03:16
світ Північна Ірландія Кримінал
У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн
02:48
США зосереджені, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти, - Держдеп
02:20
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів
01:52
Арешт
В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
01:24
Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
00:56
Канада
РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
00:28
Франція
"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
2024, понедiлок
8 квітня
23:58
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
23:55
Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
23:30
Оновлено
ракета Х-59
РФ ударила по цивільній інфраструктурі Полтавщини: загинула людина, є поранені
23:26
Оновлено
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
23:10
У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі
22:51
олімпіада 2024
Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
22:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
22:24
Україна - Євросоюз
Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі
21:37
Ексклюзив
Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
21:32
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
21:11
фейк
"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця
20:51
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Полісся" переграло "Минай", "Ворскла" зіграла внічию з "Кривбасом". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
20:48
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
19:57
Олександр Шовковський
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
19:51
цирк
Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств: співробітників забронюють від мобілізації
19:31
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Протягом доби найбільше атак росіяни здійснили на Новопавлівському напрямку, били з авіації, артилерії та мінометів, - Генштаб
19:31
На Херсонщині ДБР викрило посадовців тилового забезпечення
Закуповували продукти для ЗСУ за завищеними цінами: ДБР повідомило про підозру посадовцям тилового забезпечення на Херсонщині
19:16
грузія
У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 775-го дня війни: ГУР підпалило ворожий корабель "Серпухов", а українські хакери знищили російський дата-центр
18:58
застосунок Дія
У застосунок Дія повернули послугу для ВПО - тепер можна оформити одну заяву на всю родину
18:49
Швейцарія
Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня, - Bloomberg
18:45
Оновлено
Росіяни атакували авіабомбами Суми та область: є загиблий і п'ятеро поранених
18:36
Олаф Шольц
Україна отримує не всю військову допомогу, яку обіцяє Німеччина, - Bild
18:16
Україна-Угорщина
На українсько-угорському кордоні відкриють новий пункт пропуску
18:03
OPINION
Іван Козленко
Про Булгакова та інших
18:00
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
У Калінінградській області РФ через пожежу виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов", - ГУР
18:00
мобілізація
Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, - нардеп Іонушас
17:57
Ексклюзив
Ворог збільшив присутність аеророзвідки, ймовірно готується до наступу на Горлівському напрямку, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV