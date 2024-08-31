У Румунії в будинку знайшли застреленим українця, який кілька днів тому незаконно перетнув кордон, - ЗМІ
У румунському повіті Ботошані вранці 31 серпня у будинку знайшли застреленим у голову 26-річного українця, який кілька днів тому нелегально перетнув кордон з цією країною
Про це пише Digi24.
Близько 08:00 ранку чоловік, на ім'я Джордже Енеску зателефонував поліції та повідомив, що в його будинку є мертвий громадянин України, біля якого лежить мисливська зброя.
Слідчі, які виїхали на місце події, встановили, що 26-річний українець п'ять днів тому нелегально перетнув кордон з Румунією і домовився з Джордже Енеску жити з ним в обмін на виконання домашніх обов'язків.
Наразі слідчі намагаються встановити точні обставини смерті українця.
- Наприкінці липня в Італії помер 47-річний українець інженер, якого атакував рій ос. Лікарі припускають, що чоловік помер від серцевого нападу.
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