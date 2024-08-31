У Румунії в будинку знайшли застреленим українця, який кілька днів тому незаконно перетнув кордон, - ЗМІ

Про це пише Digi24.

Близько 08:00 ранку чоловік, на ім'я Джордже Енеску зателефонував поліції та повідомив, що в його будинку є мертвий громадянин України, біля якого лежить мисливська зброя.

Слідчі, які виїхали на місце події, встановили, що 26-річний українець п'ять днів тому нелегально перетнув кордон з Румунією і домовився з Джордже Енеску жити з ним в обмін на виконання домашніх обов'язків.

Наразі слідчі намагаються встановити точні обставини смерті українця.