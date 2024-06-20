У Швеції заявляють, що після її вступу в НАТО РФ почала втручатися в роботу її супутникових мереж

Про це пише Bloomberg.

У Швеції зазначають, що були зафіксовані перешкоди для трьох різних супутникових мереж Sirius, сигнали яких фіксувалися з території РФ і тимчасово окупованого Криму.

У матеріалі йдеться, що шведський національний регулятор ринку телекомунікацій Post and Telecom Authority (PTS) 21 березня звернувся до РФ зі скаргою на перешкоди - два тижні потому, як Швеція стала членом НАТО.

Водночас PTS звернувся до ради з регулювання радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку щодо втручання РФ у роботу її супутникових мереж та розгляду цього питання на засіданні наступного тижня.

"Ці збої, звичайно, серйозні, і їх можна розглядати як частину ширших російських гібридних дій, спрямованих проти Швеції та інших. Ми працюємо разом з іншими країнами, щоб знайти відповідь на ці дії", - сказав шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він не знає про цю ситуацію.

Bloomberg також зауважує, що аналогічні скарги подали Франція, Нідерланди та Люксембург.