У Швеції заявляють, що після її вступу в НАТО РФ почала втручатися в роботу її супутникових мереж
Влада Швеції стверджує, що Росія почала здійснювати "шкідливе втручання" у діяльність її супутникових мереж невдовзі після того, як вона приєдналась до НАТО
Про це пише Bloomberg.
У Швеції зазначають, що були зафіксовані перешкоди для трьох різних супутникових мереж Sirius, сигнали яких фіксувалися з території РФ і тимчасово окупованого Криму.
У матеріалі йдеться, що шведський національний регулятор ринку телекомунікацій Post and Telecom Authority (PTS) 21 березня звернувся до РФ зі скаргою на перешкоди - два тижні потому, як Швеція стала членом НАТО.
Водночас PTS звернувся до ради з регулювання радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку щодо втручання РФ у роботу її супутникових мереж та розгляду цього питання на засіданні наступного тижня.
"Ці збої, звичайно, серйозні, і їх можна розглядати як частину ширших російських гібридних дій, спрямованих проти Швеції та інших. Ми працюємо разом з іншими країнами, щоб знайти відповідь на ці дії", - сказав шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він не знає про цю ситуацію.
Bloomberg також зауважує, що аналогічні скарги подали Франція, Нідерланди та Люксембург.
- 7 червня стало відомо, що РФ вдається до втручання в ефіри дитячих телеканалів Франції, де показує військові відео російською мовою.
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