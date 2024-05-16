У Швейцарії іноземець напав з ножем на перехожих: 6 постраждалих
У швейцарському місті Цофінген іноземець здійснив напад із ножем на перехожих. Унаслідок цього постраждали щонайменше шість людей
Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.
Зазначається, що підозрюваним виявився 40-річний іноземець. Він при собі не мав документів, що посвідчують особу. Під час злочину чоловік також завдав собі тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває в лікарні та знаходиться під охороною поліції.
За попередніми даними, близько 16:00 (за місцевим часом) чоловік вийшов із залізничної станції в Цофінгені. По дорозі він почав нападати на людей з ножем.
Натомість одного важкопораненого довелося доставити до лікарні на вертольоті. За даними ЗМІ, серед постраждалих є вагітна жінка. Ще дві вчительки кантональної школи також постраждали внаслідок нападу.
- У Дніпровському районі Києва чоловік напав із ножем на оператора АЗС через те, що той відмовився налити пальне в бутель з-під води.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.5 Купівля 39.5Продаж 40.01
- EUR Купівля 42.62Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе