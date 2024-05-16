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У Швейцарії іноземець напав з ножем на перехожих: 6 постраждалих

16 травня, 2024 четвер
08:40
Світ напад з ножем
Зміст

У швейцарському місті Цофінген іноземець здійснив напад із ножем на перехожих. Унаслідок цього постраждали щонайменше шість людей

Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що підозрюваним виявився 40-річний іноземець. Він при собі не мав документів, що посвідчують особу. Під час злочину чоловік також завдав собі тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває в лікарні та знаходиться під охороною поліції.

За попередніми даними, близько 16:00 (за місцевим часом) чоловік вийшов із залізничної станції в Цофінгені. По дорозі він почав нападати на людей з ножем. 

Натомість одного важкопораненого довелося доставити до лікарні на вертольоті. За даними ЗМІ, серед постраждалих є вагітна жінка. Ще дві вчительки кантональної школи також постраждали внаслідок нападу.

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Теги:
Кримінал
Швейцарія
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