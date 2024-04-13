У Сіднеї відвідувач ТЦ зарізав 5 людей та поранив 9-місячну дитину

Про це пишуть The Sydney Morning Herald, BBC і 9news.

За даними ЗМІ, напад стався у торговому центрі Westfield у районі Бонді-Джанкшен, східному передмісті Сіднея.

У результаті інциденту відомо про п'ятьох загиблих. До лікарень доставили щонайменше 6 людей. Як кажуть очевидці події, серед постраждалих є мати з 9-місячною дитиною, їх також госпіталізували.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно чоловіка, одягненого у шорти й футболку регбійної ліги, який тримає в руках ніж. Від нього тікають покупці.

Озброєні поліціянти застрелили чоловіка після приїзду на місце події.

Мотиви та особистість злочинця встановлюються, але в поліції запевнили, що нападник діяв сам.