"У Сирського є прийомний син в Австралії": роспропаганда вигадала новий фейк
Російська пропаганда вигадала фейк, що у головнокомандувача ЗСУ є прийомний син в Австралії, нібито він підтримує РФ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Семен Бойков, який називає себе отаманом козачого товариства Австралії, записав ролик з генконсульства РФ у Сіднеї. У відео з'явився нібито прийомний син головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У фейковому ролику "Іван" разом із Бойковим привітав армію Росії з "розгромом ЗСУ в Авдіївці".
"Насправді, крім "выруси", пропаганда намагається маніпулювати нібито родинними зв’язками головкома ЗСУ. На сторінці Сирського у Вікіпедії немає жодного сина Івана, а є Антон та Олександр. Але RT та інші смітники, які розповсюджують відео з цим "австралійським отаманом", це не обходить", - наголосили у SPRAVDI.
- Російська пропаганда продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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