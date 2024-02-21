"У Сирського є прийомний син в Австралії": роспропаганда вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Семен Бойков, який називає себе отаманом козачого товариства Австралії, записав ролик з генконсульства РФ у Сіднеї. У відео з'явився нібито прийомний син головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У фейковому ролику "Іван" разом із Бойковим привітав армію Росії з "розгромом ЗСУ в Авдіївці".

"Насправді, крім "выруси", пропаганда намагається маніпулювати нібито родинними зв’язками головкома ЗСУ. На сторінці Сирського у Вікіпедії немає жодного сина Івана, а є Антон та Олександр. Але RT та інші смітники, які розповсюджують відео з цим "австралійським отаманом", це не обходить", - наголосили у SPRAVDI.