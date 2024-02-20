"Сирський здав Авдіївку": росіяни запустили проти головнокомандувача ЗСУ інформаційну кампанію

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здав Авдіївку російській армії", - це тиражують кремлівські пропагандисти.

У Spravdi назвали такі повідомлення ворожою маячнею. Насправді місто, як подають це пропагандисти, ніхто не "здавав" і втрати загарбників лише у живій силі яскраве тому підтвердження.

"Щоб там не казали кремлівці, Авдіївка буде відбита з лап окупантів. Як і всі інші тимчасово окуповані українські міста включно з Кримом", - йдеться в повідомленні.

З 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку росіяни втратили 47 186 осіб. Цю цифру повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський.