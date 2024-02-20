"Сирський здав Авдіївку": росіяни запустили проти головнокомандувача ЗСУ інформаційну кампанію
Російська пропаганда продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здав Авдіївку російській армії", - це тиражують кремлівські пропагандисти.
У Spravdi назвали такі повідомлення ворожою маячнею. Насправді місто, як подають це пропагандисти, ніхто не "здавав" і втрати загарбників лише у живій силі яскраве тому підтвердження.
"Щоб там не казали кремлівці, Авдіївка буде відбита з лап окупантів. Як і всі інші тимчасово окуповані українські міста включно з Кримом", - йдеться в повідомленні.
З 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку росіяни втратили 47 186 осіб. Цю цифру повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський.
- З метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста.
- 20 лютого у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що російські війська різко знизили темп своїх наступальних операцій під Авдіївкою після захоплення міста. Окупантам доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення в цей район з інших ділянок фронту.
- 20 лютого повідомлялось, що після захоплення Авдіївки на Донеччині російські окупаційні війська, ймовірно, намагатимуться продовжити свій наступ західніше від міста, але їм навряд чи вистачить для цього боєздатності.
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