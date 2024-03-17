У Словаччині ведмідь напав на пару білоруських туристів, жінка загинула

Про це повідомили у гірській рятувальній службі.

Трагічний інцидент стався надвечір п'ятниці, 15 березня, у регіоні Ліптов (Словаччина, Татри). Рятувальники отримали повідомлення, що на туристичній гірській стежці двоє людей зустріли ведмедя. Подружжя намагались втекти від хижака та розбіглись у різні сторони.

Ведмідь буцімто погнався за жінкою. Як повідомили у гірській рятувальній службі, жінка намагалась втекти від хижака, але впала з крутого схилу. Внаслідок отриманих травм - загинула. Її тіло знайшла службова собака.

Встановлено, що 31-річна жінка і 29-річний чоловік були білорусами.