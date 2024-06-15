У Словаччині відбулась інавгурація проросійського Петера Пеллегріні

Про це пише ČT24.

Пеллегріні склав присягу перед головою Конституційного суду під час урочистого засідання парламенту. Зазначається, що опозиційні сили Словаччини заздалегідь оголосили, що не будуть присутні через запрошення на подію представника російського посольства.

Коментуючи російсько-українську війну, Пеллегріні сказав, що "впевненість у мирі, яка була даністю протягом багатьох десятиліть, зникла".

"Ми повинні мати впевненість, що зробимо все для досягнення миру і ніколи не допустимо подальшого розширення військового конфлікту за межі наших кордонів. Прагнення до миру є природним і, безперечно, не є прославлянням агресора", - заявив новий президент Словаччини.

Що відомо про Петера Пеллегріні

6 квітня, у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг спікер парламенту Петер Пеллегріні від керівної проросійської коаліції Роберта Фіцо.

Після перемоги Пеллегріні підтвердив збереження курсу на співробітництво з ЄС та НАТО й, разом з тим, пообіцяв, що віднині зовнішня політика Словаччини буде "сувереннішою, ніж дотепер".

"Я скажу про це вперше. Мені б хотілося, щоб цей конфлікт (російсько-український - ред.) закінчився якнайшвидше. Ми знову шукатимемо шляхи комунікації з РФ, шляхи оновлення відносин. Звичайно, як закінчиться цей конфлікт", - заявив Петер Пеллегріні.