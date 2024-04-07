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Обраний президентом Словаччини Пеллегріні готується "оновити відносини" з Росією

7 квітня, 2024 неділя
16:43
Світ Петер Пеллегріні, Словаччина

Голова Національної ради Словаччини Петер Пеллегріні, якого 6 квітня 2024 року було обрано президентом країни, пояснив якою буде його політика щодо Росії, України та російсько-української війни

Про це його запитували телеведучі на етерах словацьких телеканалів - суспільного RTVS та приватного TA3.

Про співпрацю з Росією

Зокрема, в гостях у RTVS політик підтвердив збереження курсу на співробітництво з ЄС та НАТО й, разом з тим, пообіцяв, що віднині зовнішня політика Словаччини буде "сувереннішою, ніж дотепер".

"Ми мусимо озиратися на усі сторони світу", - зазначив Пеллегріні.

"Я скажу про це вперше. Мені б хотілося, щоб цей конфлікт (російсько-український - ред.) закінчився якнайшвидше. Ми знову шукатимемо шляхи комунікації і з РФ, шляхи оновлення відносин. Звичайно, як закінчиться цей конфлікт", - заявив Петер Пеллегріні.

Про ситуацію в Україні

У бесіді з TA3 новообраний глава словацької держави пояснив, що означатиме його позиція як "президента миру", на якій він будував свою виборчу кампанію. Опонент Пеллігіріні, прозахідний ексочільник МЗС Словаччини Іван Корчак при цьому звинувачує переможця виборів і його штаб у тому, що вони свідомо зробили з нього "президента війни".

"Я почав говорити про мир не тому, що хотів бути кращим за суперника, а тому, що вірю в те, що треба якнайшвидше зупинити загибель людей прямо зараз, якби це вдалося, а вже потім розпочинати переговори. Як можна підтримувати військовий конфлікт, який за два роки не дав жодних результатів? Ми маємо лише загиблих людей. Це абсолютна трагедія", - виклав свою точку зору Пеллігіріні.

Перед цим він теж постійно повторював, що обидві сторони (і Росія, і Україна) мають припинити ведення вогню й, до того ж, українській армії, як він наголошував, не слід постачати зброю та боєприпаси.

Про можливу допомогу Україні солдатами

Петер Пеллегріні в розмові з TA3 також виступив проти участі словацьких збройних сил в бойових діях поза межами держави.

"Словацький вояк ніде не має приймати участь у будь-якому військовому конфлікті, зокрема, в Україні", - сказав обраний президентом голова парламенту Словаччини.

Водночас Пеллегріні підтвердив відданість ідеї непорушності кордонів України.

"Словацька Республіка ніколи не визнаватиме силоміць відторгнуті частини території чи анексію Криму. Це ті речі, які Словацька Республіка автоматично має в своїй закордонній політиці. Й ми не будемо цього порушувати", - додав Петер Пеллегріні.

  • Як передає Статистичне управління Словацької Республіки, за результатами підрахунку усіх голосів Петер Пеллегріні набрав 1 409 255 голоси - 53,12%.
  • Іван Корчок отримав 1 243 709 голоси - 46,87%.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
вибори
Словаччина
вибори президента
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
зброя для України
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