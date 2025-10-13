У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених

Про це повідомляє Reuters.

На сході Словаччини в понеділок сталося зіткнення двох поїздів, унаслідок якого з рейок зійшов локомотив та один вагон. За даними служб швидкої допомоги та поліції, щонайменше 66 людей отримали поранення, з них 16 мають травми середнього або тяжкого ступеня, а близько 50 — легкі.

фото: gettyimages

Аварія сталася перед тунелем поблизу села Яблонов-над-Турноу, приблизно за 55 км на захід від Кошице, головного міста східного регіону. Інформації про загиблих наразі немає.

За даними поліції, у поїздах перебувало близько 80 пасажирів. Словацька залізниця повідомила, що зіткнення сталося в зоні, де колії перетинаються та переходять в одну лінію. Причини аварії наразі розслідуються.