Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених

У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених

Адріана Муллаянова
13 жовтня, 2025 понедiлок
16:52
Світ У Словаччині зіткнулися два поїзди

Локомотив і вагон зійшли з рейок, десятки пасажирів поранені, причини зіткнення з’ясовує поліція

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

На сході Словаччини в понеділок сталося зіткнення двох поїздів, унаслідок якого з рейок зійшов локомотив та один вагон. За даними служб швидкої допомоги та поліції, щонайменше 66 людей отримали поранення, з них 16 мають травми середнього або тяжкого ступеня, а близько 50 — легкі.

У Словаччині зіткнулися два поїзди

фото: gettyimages

Аварія сталася перед тунелем поблизу села Яблонов-над-Турноу, приблизно за 55 км на захід від Кошице, головного міста східного регіону. Інформації про загиблих наразі немає.

За даними поліції, у поїздах перебувало близько 80 пасажирів. Словацька залізниця повідомила, що зіткнення сталося в зоні, де колії перетинаються та переходять в одну лінію. Причини аварії наразі розслідуються.

  • 3 вересня, в столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок популярний фунікулер Gloria та врізався у будівлю. Щонайменше 15 людей загинуло, 18 отримали поранення.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Словаччина
Читайте також:
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Автор Марія Музиченко
12 жовтня, 2025 неділя
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
Київ
+8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.34
    Купівля 41.34
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
17:20
танк ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку
17:17
Огляд
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
17:01
Аналітика
витік інновацій
Вкрадені мізки, або як Україні зупинити витік інновацій під час війни
16:58
Ексклюзив
Куп'янськ
Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов
16:56
ЄС Україна
Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"
16:30
Оновлено
опалення
Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального сезону
16:26
Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО
Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський
16:22
Ексклюзив
У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Ексклюзив
Башар Асад та путін
Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
16:01
OPINION
Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?
15:46
Оновлено
Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
"Кінець епохи терору та смерті": Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
15:38
Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга
15:15
НАТО
У Нідерландах стартували ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025
15:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Потрібно пережити цю відрижку імперії, - Мирослав Кувалдін
14:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація по лінії боєзіткнення однакова, ворог застосовує броньовану техніку за несприятливої погоди, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
14:00
Кая Каллас
Каллас у Києві оголосила про додаткові 100 млн євро від ЄС на зимову допомогу Україні
14:00
OPINION
Російська "опозиція": чвари, чвари, чвари...
13:57
ЗСУ, Харківщина
ЗСУ мають успіхи в Куп’янську: військовослужбовець розповів подробиці
13:45
Огляд
Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО
13:26
Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року
Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання
12:56
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ
12:45
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
12:23
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Чернігівщині загинула людина, на Одещині є поранений
12:05
OPINION
Чи розуміємо ми природу інфляції?
11:48
Ексклюзив
антиізраїльські протести
За кордоном ізраїльтяни поводяться скромно і намагаються не говорити на івриті: журналістка з Ізраїлю про посилення антисемітських настроїв у світі
11:40
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: гривня послабшала щодо євро
10:47
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У восьми областях діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі 13 жовтня
10:33
Ексклюзив
Пуск ракети Tomahawk
Все, чим Росія могла протистояти ракетам Tomahawk, відправлено в Крим та "утилізовано" там Силами оборони, - авіаексперт Храпчинський
10:02
OPINION
Заберіть російського диктатора в Китай
10:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін та інструментальний бліндажний ансамбль шансону
"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
09:46
сили ППО
Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА
09:41
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня
09:34
Ексклюзив
Росія одночасно запустила два процеси: Шлінчак про плани Путіна продовжувати війну
09:05
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 149 боїв, Сили оборони зупинили 46 атак на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Брехун гірший за ворога
07:40
збірна України, футбол, Україна
Україна - Азербайджан: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
06:53
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 21 артсистему та 3 танки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV