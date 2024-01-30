У США боряться з китайськими хакерами, які проводили атаки на критичну інфраструктуру, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, Міністерство юстиції та ФБР звернулися до суду й отримали дозвіл на дистанційне відключення деяких інструментів хакерської кампанії.

Адміністрація президента США приділяє дедалі більше уваги кібератакам не лише через побоювання, що національні держави можуть спробувати зірвати вибори в листопаді, але й через те, що програми-вимагачі спровокували хаос у корпоративній сфері минулого року.

Розвідку занепокоїла хакерська група Volt Typhoon. Хакери стверджують, що вони є частиною зусиль, спрямованих на компрометацію критично важливої інфраструктури Заходу, включно з військово-морськими портами, інтернет-провайдерами і комунальними службами.

Дослідники в галузі безпеки повідомили Reuters, що Volt Typhoon бере під контроль безліч вразливих цифрових пристроїв по всьому світу - таких як роутери, модеми та камери спостереження - для приховування подальших атак на більш чутливі цілі. Ця сукупність дистанційно керованих систем, відома як ботнет, викликає першочергове занепокоєння у співробітників служб безпеки, оскільки вона обмежує видимість кіберзахисників.

"Китайці беруть під контроль камеру або модем, які географічно розташовані поруч з портом або провайдером інтернет-послуг, а потім використовують цей пункт призначення для спрямування своїх вторгнень на реальну ціль. Для ІТ-команди, яка працює на наступному етапі, це виглядає як звичайний користувач, що сидить поруч", - сказав колишній чиновник, знайомий з цим питанням.

Широкомасштабний характер атак призвів до низки зустрічей між Білим домом і представниками приватної технологічної індустрії на яких уряд США попросив про допомогу у відстеженні цієї діяльності.

За словами експертів з національної безпеки, такі порушення можуть дозволити Китаю дистанційно вивести з ладу важливі об'єкти в Індо-Тихоокеанському регіоні, які підтримують або обслуговують військові операції США. Джерела повідомили, що чиновники стурбовані роботою хакерів над тим, щоб зашкодити готовності США на випадок китайського вторгнення на Тайвань.