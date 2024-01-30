У США боряться з китайськими хакерами, які проводили атаки на критичну інфраструктуру, - Reuters
Протягом кількох місяців уряд США веде операцію проти широкомасштабної китайської хакерської атаки, яка зламала тисячі пристроїв, що мали доступ до критичної інформації
Про це повідомляє Reuters.
За даними джерел агентства, Міністерство юстиції та ФБР звернулися до суду й отримали дозвіл на дистанційне відключення деяких інструментів хакерської кампанії.
Адміністрація президента США приділяє дедалі більше уваги кібератакам не лише через побоювання, що національні держави можуть спробувати зірвати вибори в листопаді, але й через те, що програми-вимагачі спровокували хаос у корпоративній сфері минулого року.
Розвідку занепокоїла хакерська група Volt Typhoon. Хакери стверджують, що вони є частиною зусиль, спрямованих на компрометацію критично важливої інфраструктури Заходу, включно з військово-морськими портами, інтернет-провайдерами і комунальними службами.
Дослідники в галузі безпеки повідомили Reuters, що Volt Typhoon бере під контроль безліч вразливих цифрових пристроїв по всьому світу - таких як роутери, модеми та камери спостереження - для приховування подальших атак на більш чутливі цілі. Ця сукупність дистанційно керованих систем, відома як ботнет, викликає першочергове занепокоєння у співробітників служб безпеки, оскільки вона обмежує видимість кіберзахисників.
"Китайці беруть під контроль камеру або модем, які географічно розташовані поруч з портом або провайдером інтернет-послуг, а потім використовують цей пункт призначення для спрямування своїх вторгнень на реальну ціль. Для ІТ-команди, яка працює на наступному етапі, це виглядає як звичайний користувач, що сидить поруч", - сказав колишній чиновник, знайомий з цим питанням.
Широкомасштабний характер атак призвів до низки зустрічей між Білим домом і представниками приватної технологічної індустрії на яких уряд США попросив про допомогу у відстеженні цієї діяльності.
За словами експертів з національної безпеки, такі порушення можуть дозволити Китаю дистанційно вивести з ладу важливі об'єкти в Індо-Тихоокеанському регіоні, які підтримують або обслуговують військові операції США. Джерела повідомили, що чиновники стурбовані роботою хакерів над тим, щоб зашкодити готовності США на випадок китайського вторгнення на Тайвань.
- У серпні стало відомо, що китайське угруповання хакерів підозрюють у зломі електронної пошти Центру секретаріату уряду Японії й отриманні незаконного доступу до службового листування
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