У США народився малюк з ембріона, який зберігали з 1994 року

Про це повідомляє Sky News.

Малюк народився у суботу, 26 липня. Ліндсі та Тім Пірс зі штату Огайо отримали ембріон від біологічної матері, яка заморозила його ще у 1994 році.

У Таддеуса також є біологічна сестра, якій нині 30 років, і вона має власну 10-річну доньку.

"Він дуже спокійний. Ми в захваті від того, що маємо цю дорогоцінну дитину", - поділилася Ліндсі.

Усе стало можливим завдяки тому, що біологічна мати на ім'я Лінда і усиновителі були пов’язані через християнське агентство з "усиновлення ембріонів".

Біологічні мати і батько дитини пройшли процедуру ЕКЗ у 1990-х роках. Вони мали чотири здорові ембріони, але вирішили дати життя лише одному із них — ця дитина зараз є 30-річною біологічною сестрою Таддеуса.

Інші три ембріони були заморожені з надією на те, що колись народиться ще одна дитина. Однак обставини змінилися: Лінда розлучилася з чоловіком, а коли досягла менопаузи, вирішила переглянути подальшу долю ембріонів.

Вона відмовилася від передачі ембріонів для наукових досліджень чи анонімній парі. Замість цього вона обрала "усиновлення ембріона", що дозволяло їй мати вплив на вибір майбутніх батьків.

Після народження Таддеуса Лінда, якій зараз 62 роки, розповіла, що він схожий на свою старшу сестру.

"Перше, що я помітила, коли Ліндсі надіслала мені його фото — наскільки він схожий на мою доньку в дитинстві", - поділилася жінка.