У США політика засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста-розслідувача

Про це повідомляє ВВС.

Теллес наразі перебуває у в'язниці без права внесення застави з 2022 року за ножове поранення журналіста-розслідувача Las Vegas Review-Journal Джеффа Германа.

Під час судового розгляду прокурори представили присяжним докази ДНК, знайдені під нігтями Германа, які, за їхніми словами, належали Теллесу. Експолітик не визнав себе винним.

Суд присяжних засудив Теллеса до довічного ув'язнення. Він має право на умовно-дострокове звільнення після 20-річного ув'язнення.

У суді виступили десятки свідків, у тому числі детективи, судово-медичні експерти, ті, хто знав екс-політика, і сам Теллес, який стверджував, що його підставили.

У вересні 2022 року 69-річного журналіста Германа знайшли після того, як він отримав сім ударів ножем у шию та тулуб біля свого будинку в Неваді.

Прокурори звинуватили Теллеса у вбивстві через критичні статті, які журналіст написав про його поведінку як чиновника.

Теллес, демократ, програв первинні вибори на другий термін як державний адміністратор у 2022 році після того, як історії пана Германа були опубліковані в Las Vegas Review-Journal перед виборами.

На відеозаписах, які виявила поліція та показала присяжним, видно, як нападник Германа був у великому солом’яному капелюсі та кросівках біля дому журналіста. Пізніше влада знайшла залишки подібних предметів у будинку Теллеса, хоча вони були розрізані.

Прокуратура стверджувала, що саме Теллес з'явився на відео служби безпеки, стверджуючи, що він сховався в кущах біля будинку Германа, а потім намагався позбутися доказів.

Адвокати Теллеса стверджували, що подрібнені докази були підкинуті в будинок експолітика в рамках спроби підставити їх клієнта. Вони заперечували, що статті Германа були "мотивом для вбивства".

Але прокурори поділилися доказами ДНК, хронологією та відео позашляховика Теллеса, який їхав вулицями біля будинку Германа безпосередньо перед його вбивством. Водій автомобіля одягнений у одяг, схожий на той, який одягнений на людину, яку видно на кадрах.