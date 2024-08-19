РФ погрожує іноземним журналістам, які знімають репортажі в Курській області
Міністерство закордонних справ РФ погрожує кримінальними справами іноземним журналістам, які працюють та знімають репортажі у Курській області
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
"Стосовно низки таких представників іноземних ЗМІ вже порушено кримінальні справи за незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації. Всі подібні інциденти ретельно фіксують, і до порушників застосовуватимуть відповідні заходи", - заявила пропагандистка.
Водночас вона назвала іноземних журналістів, що працюють на Курщині, "зрадниками своєї професії, які опустилися до безпосередньої участі у фабрикації та поширенні укронацистської пропаганди".
Захарова звинуватила журналістів у нібито виправдовуванні української операції в Курській області.
"Розглядаємо подібну активність західних ЗМІ як свідчення їхньої прямої залученості до здійснення масштабної гібридної агресії проти Росії", - додала речниця.
- Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ порушила кримінальну справу проти італійських журналістів - оператора держтелерадіокомпанії Італії Rai Сімоне Траїні та кореспондентки Стефанії Баттістіні, які зняли репортаж із Суджі. Керівництво відкликало їх додому.
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