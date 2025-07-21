У США зупиняли рейси на 3 години через збій в IT-системі авіакомпанії
Американська авіакомпанія Alaska Airlines зупиняла свої рейси 20 липня через збій в IT-системі. Це сталося вдруге за останній рік
Про це пише Reuters.
Зазначено, що авіакомпанія зупинила рейси з 20:00 до 23:00 за місцевим часом. Водночас Alaska Airlines не розповіли про причини ІТ-збою.
Раніше, у квітні 2024 року, компанія також зупиняла польоти через помилку в системі, що обчислює вагу й баланс літаків. Водночас у червні дочірня компанія Hawaiian Airlines заявляла про хакерську атаку на її IT-систему.
- Протягом вихідних 5-6 липня у російських аеропортах "Шереметьєво", "Пулково" та "Стригино" були скасовані відправлення та прийом рейсів. Такий транспортний колапс оцінюють у 20 млрд рублів збитків, коли диктатор Володимир Путін на тлі ситуації звільнив міністра транспорту.
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