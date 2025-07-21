У США зупиняли рейси на 3 години через збій в IT-системі авіакомпанії

Про це пише Reuters.

Зазначено, що авіакомпанія зупинила рейси з 20:00 до 23:00 за місцевим часом. Водночас Alaska Airlines не розповіли про причини ІТ-збою.

Раніше, у квітні 2024 року, компанія також зупиняла польоти через помилку в системі, що обчислює вагу й баланс літаків. Водночас у червні дочірня компанія Hawaiian Airlines заявляла про хакерську атаку на її IT-систему.