У США селище оголосило перші результати президентських виборів
У селищі Діксвілл-Нотч, що у штаті Нью-Гемпшир, оголосили перші результати президентських виборів. Віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп набрали по три голоси
Про це пише CNN.
У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців. У виданні зазначили, що в день виборів селище Діксвілл-Нотч першим оголошує свої результати, що привертає увагу журналістів.
За традицією, мешканці рівно опівночі збираються в закритому готелі для того, щоб віддати свої голоси за кандидата в президенти США.
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"Якщо ми зможемо допомогти людям зрозуміти, що голосування є важливою частиною їхніх прав як американських громадян, це, мабуть, стане основним нашим досягненням", - зазначив один з виборців міста Лес Оттен.
- За два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- Як стало відомо 3 листопада, віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
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