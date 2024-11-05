У США селище оголосило перші результати президентських виборів

Про це пише CNN.

У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців. У виданні зазначили, що в день виборів селище Діксвілл-Нотч першим оголошує свої результати, що привертає увагу журналістів.

За традицією, мешканці рівно опівночі збираються в закритому готелі для того, щоб віддати свої голоси за кандидата в президенти США.

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"Якщо ми зможемо допомогти людям зрозуміти, що голосування є важливою частиною їхніх прав як американських громадян, це, мабуть, стане основним нашим досягненням", - зазначив один з виборців міста Лес Оттен.