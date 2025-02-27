У США заарештували понад 20 тис. нелегальних мігрантів від початку президентства Трампа

Про це інформує CNN.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, протягом першого місяця перебування Дональда Трампа на посаді президента заарештували понад 20 тис. нелегальних мігрантів. Відтак, темпи арештів у громадах перевищили показники адміністрації Байдена: за останній фінансовий рік Імміграційна та митна служба США провела близько 33 тис. масових арештів.

"Президент Трамп і його адміністрація щодня рятують життя завдяки діям, які ми вживаємо для захисту кордону і депортації нелегальних злочинців. Сотні тисяч злочинців були впущені в цю країну нелегально. Ми відправляємо їх додому, і їм ніколи не буде дозволено повернутися", - заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.