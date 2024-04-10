У США заборонить громадянам використовувати софт російського виробництва, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що Білий дім може прийняти це рішення вже цього місяця - воно знаходиться на стадії розробки. Очікується, що Kaspersky Lab заборонить надавати користувачам доступ до певних продуктів та деяких своїх послуг у США.

За даними CNN, урядовим установам США вже заборонено використовувати програмне забезпечення Kaspersky Lab, але дії, спрямовані на те, щоб заборонити приватним компаніям використовувати програмне забезпечення, були б безпрецедентними.

"Джерела попередили, що нічого остаточного поки не буде оголошено, але міністерство торгівлі прийняло "початкове рішення" заборонити певні транзакції між російською компанією та американськими особами", - повідомили джерела.

Водночас однією з цілей, які має адміністрація Байдена, є зниження ризику для критично важливої інфраструктури США. Припускається, що заборона стосуватиметься антивірусного програмного забезпечення компанії.

Американські офіційні особи протягом багатьох років стверджували, що російський уряд може використовувати Kaspersky Lab, щоб передавати дані або використовувати своє антивірусне програмне забезпечення для спроби злому або стеження за американцями. Ці звинувачення компанія рішуче заперечує.

Зазначається, що програмними продуктами Kaspersky Lab користуються понад 400 мільйонів людей і 240 тис. компаній у всьому світі.