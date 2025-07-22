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У США закликали притягнути Китай до відповідальності за субсидування вбивств в Україні

Дар'я Куркіна
22 липня, 2025 вiвторок
17:31
Світ Метт Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай веде проксі-війну через РФ та закликав притягнути Пекін до відповідальності через вбивства в Україні

Зміст

Про це пише Bloomberg.

"Китай, я думаю, прорахувався. Я думаю, що їх потрібно закликати до того, що вони субсидують вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні", – сказав американський посол.

За його словами, КНР вважає, що веде проксі-війну через Москву.

"У деяких заявах китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть, аби США та наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах", – додав він.

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Водночас Вітакер згадав про погрозу президента США Дональда Трампа запровадити мита й вторинні санкції, якщо РФ не досягне припинення вогню в Україні.

"Вторинні санкції будуть значними. Вони вразять країни, які купують російську нафту, чи то Китай, Індія чи Бразилія", – запевнив політик.

  • На початку липня повідомлялось, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив високопоставленому дипломату Євросоюзу, що його держава не може прийняти програшу РФ у війні в Україні. За його словами, це дозволить США зосередитися лише на Пекіні.
  • 21 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем запевнив, що президент США Дональд Трамп збирається ввести тарифи проти країн, які купують російську нафту – Китаю, Бразилії та Індії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
політика
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
Економіка
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