У Стамбулі чоловік влаштував різанину у мечеті: є постраждалі
У турецькій столиці Стамбулі під час молитви у мечеті Фатіх чоловік напав із ножем на імама мечеті та ще одного члена громади. Обоє отримали поранення
Про це повідомляє TRT Haber.
Зазначається, що чоловіка, який створював проблеми під час молитви в мечеті Фатіха в Стамбулі, вивели з мечеті приватні охоронці. Після молитви підозрюваний увійшов до кімнати імама і заявив, що хоче поговорити з господарем.
Після цього він поранив ножем члена громади мечеті.
За словами лікарів, імам мечеті Фатіх отримав три ножові поранення в грудну клітку, спину та область горла. Найбільш проблемною травмою виявилася область горла, частково пошкоджено трахею.
Зараз його стан стабільний, загрози життю немає. Іншому постраждалому чоловікові також було надано медичну допомогу, його стан стабільний.
Поліція затримала нападника. Стамбульська головна прокуратура проводить розслідування інциденту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.4 Купівля 38.4Продаж 39.2
- EUR Купівля 42.03Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе