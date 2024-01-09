У Стамбулі чоловік влаштував різанину у мечеті: є постраждалі

Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що чоловіка, який створював проблеми під час молитви в мечеті Фатіха в Стамбулі, вивели з мечеті приватні охоронці. Після молитви підозрюваний увійшов до кімнати імама і заявив, що хоче поговорити з господарем.

Після цього він поранив ножем члена громади мечеті.

За словами лікарів, імам мечеті Фатіх отримав три ножові поранення в грудну клітку, спину та область горла. Найбільш проблемною травмою виявилася область горла, частково пошкоджено трахею.

Зараз його стан стабільний, загрози життю немає. Іншому постраждалому чоловікові також було надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Поліція затримала нападника. Стамбульська головна прокуратура проводить розслідування інциденту.