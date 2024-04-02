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У Стамбулі виникла пожежа у багатоповерхівці: загинули щонайменше 29 людей

2 квітня, 2024 вiвторок
17:34
Світ Туреччина світ Стамбул пожежа

Під час пожежі, яка спалахнула в нічному клубі під 16-поверховим будинком у Бешикташі, загинули 29 людей, 1 постраждалий перебуває на лікуванні

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на дані місцевої влади.

Причина загоряння наразі невідома. Ліквідацією пожежі займалися 31 одиниця техніки та 86 осіб особового складу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая розповів, що за фактом пожежі розпочали розслідування. Затримано п'ятьох осіб, причетних до функціонування закладу.

Як повідомив губернатора Стамбула Давута Гюль, пожежа виникла під час будівельних робіт у підвалі 16-поверхової будівлі у Гайреттепі, яка входить до складу центрального стамбульського району Бешикташ.

Як пише Hürriyet, близько 13:00 за місцевим часом стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа, і полум'я поширилося на решту приміщення. Клуб було закрито на Рамадан, у ньому вели ремонтні роботи. Повідомляється, що всі жертви – люди, які здійснювали ремонт.

  • Напередодні У Туреччині, в провінції Денізлі, під час святкування представниками опозиційно партії перемоги на місцевих виборах, обвалився балкон. Одна людина загинула, 17 отримали поранення.
Теги:
Туреччина
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