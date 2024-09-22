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"У стилі Ватикану": в Албанії планують створити нову державу для поміркованих мусульман

Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
21:45
Світ Албанія

У столиці Албанії Тирані планують створити державу "у стилі Ватикану", в якій не нав’язуватимуть жодних правил способу життя

Зміст

Про це заявили прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і релігійний лідер суфійського ордену Бекташі Едмонд Брахімай, передає The New York Times.

Зазначається, що у майбутній державі буде дозволено алкоголь, жінкам носити те, що їм заманеться, а також там нав’язуватимуть жодних правил способу життя. Крім цього, там діятимуть власна адміністрація, паспорти та кордони.

"Бог нічого не забороняє. Ось чому він дав розум", - заявив Едмонд Брахімай.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама каже, що найближчим часом він оголосить про плани створення утворення, яке буде називатися Суверенною державою Ордену Бекташі.

За його словами, метою нової держави є просування толерантної версії ісламу, якою Албанія пишається: "Ми повинні дбати про цей скарб, яким є релігійна толерантність, яку ми ніколи не повинні сприймати як належне".

  • Раніше Ватикан опублікував декларацію, в якій розглядається людська гідність: аборт, евтаназію і сурогатне материнство назвали її порушенням. 
Теги:
Ватикан
Європа
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