У світі починаються два великі переговорні процеси, які можуть вплинути на РФ, - Денисенко

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

"Припинення вогню через 50 днів не відбудеться. Путін і надалі намагатиметься наступати. Сподіваюся, що йому це особливо не вдасться. Водночас маємо одне велике питання: ми досі не розуміємо, про що домовився або не домовився Лавров у Пхеньяні. Адже наразі це єдина можливість для росіян отримати відносно великі резерви без проведення мобілізації", - зауважив Денисенко.

За словами політолога, якщо у Пхеньяні Лаврову не вдалося домовитися про залучення військових з КНДР, то можна вважати, що шанси Росії на просування на фронті до кінця року є малоймовірними.

"Паралельно у світі розпочинаються два масштабні переговорні процеси - між США і Китаєм та між Європейським Союзом і Китаєм. Єдина країна, яка справді може реально впливати на Росію, - це Китайська Народна Республіка. Якщо європейцям і особливо США вдасться досягти прогресу в цих переговорах, вважаю, що одним із їхніх ключових пунктів може стати питання реального завершення війни в Україні та тиску Китаю на РФ", - резюмував Денисенко.