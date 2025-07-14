У світі починаються два великі переговорні процеси, які можуть вплинути на РФ, - Денисенко
У світі стартують два масштабні дипломатичні процеси за участю США, ЄС і Китаю, які можуть суттєво вплинути на позицію Росії у війні проти України
Про це в ефірі Еспресо сказав керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.
"Припинення вогню через 50 днів не відбудеться. Путін і надалі намагатиметься наступати. Сподіваюся, що йому це особливо не вдасться. Водночас маємо одне велике питання: ми досі не розуміємо, про що домовився або не домовився Лавров у Пхеньяні. Адже наразі це єдина можливість для росіян отримати відносно великі резерви без проведення мобілізації", - зауважив Денисенко.
За словами політолога, якщо у Пхеньяні Лаврову не вдалося домовитися про залучення військових з КНДР, то можна вважати, що шанси Росії на просування на фронті до кінця року є малоймовірними.
"Паралельно у світі розпочинаються два масштабні переговорні процеси - між США і Китаєм та між Європейським Союзом і Китаєм. Єдина країна, яка справді може реально впливати на Росію, - це Китайська Народна Республіка. Якщо європейцям і особливо США вдасться досягти прогресу в цих переговорах, вважаю, що одним із їхніх ключових пунктів може стати питання реального завершення війни в Україні та тиску Китаю на РФ", - резюмував Денисенко.
- Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив високопоставленому дипломату Євросоюзу, що його держава не може прийняти програшу РФ у війні в Україні. За його словами, це дозволить США зосередитися лише на Пекіні.
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