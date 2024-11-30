У Тбілісі мітингарі звели барикади біля парламенту та спалили опудало експремʼєра Іванішвілі

Про ситуацію у Тбілісі 30 листопада інформує проєкт "Радіо Свобода" - "Эхо Кавказа".

За інформацією журналістів з місця подій, мітингарі звели барикади неподалік будівлі парламенту Грузії.

Протести відбуваються також впритул до парламенту. Проєвропейські мітингарі закидують у середину будівлі феєрверки. Можна помітити, що люди палять прапор "Грузинської мрії", а також опудало проросійського діяча, експремʼєра Бідзіна Іванішвілі.

Ситуація у Грузії. Головне

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцією і спецназівцями. Одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.