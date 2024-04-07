В Тбілісі стався вибух у воєнторзі: 2 людини загинули, 4 поранено

Про це повідомляє 1tv з посиланням на міністерство внутрішніх справ Грузії.

До місця події терміново прибули підрозділи МВС, в тому числі пожежники, патрульна поліція та кримінальна поліція.

"Бригади швидкої медичної допомоги доставили постраждалих до різних лікарень для лікування, - зазначили у відомстві. - Наразі вживаються всі необхідні заходи для врегулювання ситуації".