В Тбілісі стався вибух у воєнторзі: 2 людини загинули, 4 поранено
У неділю, 7 квітня, у магазині зброї Battleground у Тбілісі стався вибух, у результаті якого двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення
Про це повідомляє 1tv з посиланням на міністерство внутрішніх справ Грузії.
До місця події терміново прибули підрозділи МВС, в тому числі пожежники, патрульна поліція та кримінальна поліція.
"Бригади швидкої медичної допомоги доставили постраждалих до різних лікарень для лікування, - зазначили у відомстві. - Наразі вживаються всі необхідні заходи для врегулювання ситуації".
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У приміському районі Гельсінкі Вантаа у Фінляндії 2 квітня сталася стрілянина у школі, унаслідок чого померла одна дитина, ще щонайменше двоє постраждали.
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