У школі Фінляндії 12-річний учень влаштував стрілянину: постраждали троє дітей

Про це повідомляє Yle з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що інцидент стався уранці у навчальному корпусі Йокіранта. Поліція отримала виклик на місце приблизно о 09:08.

За інформацією правоохоронців, у дітей стріляли з пістолета. Поранень зазнали троє учнів.

Відомо, що усі учасники інциденту - неповнолітні. Інших подробиць інциденту поки не повідомляють.

Пізніше поліція затримала підозрюваного на півночі Гельсінкі. 12-річний підозрюваний йшов пішки та мав при собі вогнепальну зброю. Зараз він перебуває під вартою поліції.

Школа Віертола є початковою школою для приблизно 800 учнів. У ній навчаються учні з 1 по 9 клас. Загалом у школі працюють близько 90 людей.