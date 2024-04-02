У школі Фінляндії 12-річний учень влаштував стрілянину: постраждали троє дітей
У приміському районі Гельсінкі Вантаа у Фінляндії 2 квітня сталася стрілянина у школі, унаслідок чого відомо про щонайменше трьох постраждалих школярів
Про це повідомляє Yle з посиланням на місцеву поліцію.
Зазначається, що інцидент стався уранці у навчальному корпусі Йокіранта. Поліція отримала виклик на місце приблизно о 09:08.
За інформацією правоохоронців, у дітей стріляли з пістолета. Поранень зазнали троє учнів.
Відомо, що усі учасники інциденту - неповнолітні. Інших подробиць інциденту поки не повідомляють.
Пізніше поліція затримала підозрюваного на півночі Гельсінкі. 12-річний підозрюваний йшов пішки та мав при собі вогнепальну зброю. Зараз він перебуває під вартою поліції.
Школа Віертола є початковою школою для приблизно 800 учнів. У ній навчаються учні з 1 по 9 клас. Загалом у школі працюють близько 90 людей.
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