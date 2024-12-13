У Тель-Авіві невідомі обклеїли будівлю Українського культурного центру провокативними листівками

Про це заявило посольство України в Ізраїлі.

"Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив в регіоні, намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі ведеться розслідування. Українське посольство сподівається, що місцеві органи правопорядку зможуть знайти вандалів та застосують проти них відповідні заходи.

Водночас у посольстві наголосили, що Україна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій.

"Російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами", - додали у відомстві.