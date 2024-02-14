У Туреччині сталася масштабна повінь: загинула людина, в школах скасували навчання
У вівторок, 13 лютого, турецьку Анталію накрила масштабна повінь, унаслідок чого одна людина загинула, затопило вулиці, будинки та дороги міста, а в школах скасували навчання
Про це інформує мер Анталії Мухіттін Бьоджек у соцмережі Х.
“Ми пережили безпрецедентну повінь в Анталії. Ми провели масштабні роботи за участю 1450 співробітників, 290 транспортних засобів і підтримки державних установ. На жаль, ми втратили одного нашого громадянина під час повені”, - йдеться у повідомленні.
Губернаторство провінції Анталія у заяві зазначило, що 14 лютого скасовано навчання в школах у п’яти районах Анталії: Аксу, Дьошемеалті, Кепез, Коньяалти та Муратпаша.
- Того ж дня у Туреччині стався масштабний зсув в районі золотої копальні, внаслідок чого щонайменше 9 людей опинились під завалами.
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