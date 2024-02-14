Щонайменше 9 людей опинились під завалами у результаті зсуву ґрунту в районі золотої копальні в Туреччині

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Зсув ґрунту стався в районі золотої копальні, що знаходиться в провінції Ерзінджан, на сході країни. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, адже щонайменше 9 робітників опинилися під завалами.

"Сьогодні, о 14.28, згідно з попередніми даними, 9 наших працівників опинилися під завалом шахти в районі Іліч провінції Ерзінджан", - написав Єрлікая.

У район було направлено 400 рятувальників різних відомств та волонтерів.

За словами міністра юстиції Туреччини Йилмази Тунча, для розслідування інциденту призначено 4 прокурорів.

Міністри внутрішніх справ та енергетики, які перебували у складі офіційної делегації в Єгипті, припинили свій візит та повернулися в Туреччину.