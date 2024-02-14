Щонайменше 9 людей опинились під завалами у результаті зсуву ґрунту в районі золотої копальні в Туреччині
13 лютого в Туреччині стався масштабний зсув в районі золотої копальні, внаслідок чого щонайменше 9 людей опинились під завалами
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
Зсув ґрунту стався в районі золотої копальні, що знаходиться в провінції Ерзінджан, на сході країни. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, адже щонайменше 9 робітників опинилися під завалами.
"Сьогодні, о 14.28, згідно з попередніми даними, 9 наших працівників опинилися під завалом шахти в районі Іліч провінції Ерзінджан", - написав Єрлікая.
У район було направлено 400 рятувальників різних відомств та волонтерів.
За словами міністра юстиції Туреччини Йилмази Тунча, для розслідування інциденту призначено 4 прокурорів.
Міністри внутрішніх справ та енергетики, які перебували у складі офіційної делегації в Єгипті, припинили свій візит та повернулися в Туреччину.
- Уночі середи, 7 лютого, у селі Нергеті на заході Грузії стався великий зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше троє мешканців.
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