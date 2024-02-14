Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Щонайменше 9 людей опинились під завалами у результаті зсуву ґрунту в районі золотої копальні в Туреччині

Щонайменше 9 людей опинились під завалами у результаті зсуву ґрунту в районі золотої копальні в Туреччині

14 лютого, 2024 середа
02:35
Світ Туреччина

13 лютого в Туреччині стався масштабний зсув в районі золотої копальні, внаслідок чого щонайменше 9 людей опинились під завалами

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Зсув ґрунту стався в районі золотої копальні, що знаходиться в провінції Ерзінджан, на сході країни. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, адже щонайменше 9 робітників опинилися під завалами.

"Сьогодні, о 14.28, згідно з попередніми даними, 9 наших працівників опинилися під завалом шахти в районі Іліч провінції Ерзінджан", - написав Єрлікая.

У район було направлено 400 рятувальників різних відомств та волонтерів.

За словами міністра юстиції Туреччини Йилмази Тунча, для розслідування інциденту призначено 4 прокурорів.

Міністри внутрішніх справ та енергетики, які перебували у складі офіційної делегації в Єгипті, припинили свій візит та повернулися в Туреччину.

  • Уночі середи, 7 лютого, у селі Нергеті на заході Грузії стався великий зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше троє мешканців.
Теги:
Туреччина
Читайте також:
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 13 лютого
13 лютого, 2024 вiвторок
Росіяни атакували "шахедами" Дніпропетровщину: є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти
12 лютого, 2024 понедiлок
Удар РФ по нафтобазі в Харкові: в навколишнє середовище витекло близько 3 тис. тонн продуктів
Андрій Юсов
13 лютого, 2024 вiвторок
Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.88
    Купівля 37.88
    Продаж 38.46
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 лютого
03:42
віза Чехія
МЗС Чехії пропонує безстроково не видавати візи росіянам та білорусам, - Укрінформ
03:23
Оновлено
РФ вдарила по багатоповерхівці й лікарні у Селидовому: є поранений і люди під завалами, серед них діти
03:21
Майк Джонсон
Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Майоркасу, - СNN
02:59
Ллойд Остін
Остіна виписали з лікарні: очільник Пентагону повернувся до роботи, але за деяких умов
02:48
Франція
Франція надасть грант на 200 млн євро для відновлення інфраструктури та економіки України
01:47
Мінекономіки отримало понад 97 млн грн на розмінування від United24
01:33
Український важкоатлет Заліпський посів друге місце на чемпіонаті Європи
01:19
фермери
Чеські фермери мають намір долучитись до міжнародної акції протесту: імовірно, заблокують кордони
01:05
США передали Україні обладнання для розмінування на понад $1 млн
00:57
Андрій Лунін
Луніна визнали найкращим гравцем матчу "Лейпциг" - "Реал" у ЛЧ
00:56
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
00:36
НАБУ
Посадовицю Харківської ОВА викрили на розкраданні 15,2 млн грн
00:19
зерно, порт
Україна може експортувати все заплановане зерно зі врожаю 2023 року до травня, - МЗС Британії
2024, вiвторок
13 лютого
23:55
Володимир Соловйов
"В Україні вбитих солдатів оголошують зниклими безвісти, щоб економити на виплатах": російські фейки за 13 лютого
23:54
Кевін Де Брюйне, Копенгаген - Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" у Лізі чемпіонів
23:53
Голкіпер Реалу Андрій Луніні в матчі Лейпциг - Реал у ЛЧ
Лунін зіграв на нуль за "Реал" проти "Лейпцига" у Лізі чемпіонів
23:12
В окупованому Криму понад 100 осіб переслідуються у справі "Хізб ут-Тахрір"
23:06
Студенти зібрали гроші для колег на фронті
В Україні будуть реорганізовані дві наукові установи й академія: Кабмін ухвалив розпорядження
22:56
ППО у Московській області
Партизани "Атеш" виявили локацію ППО у Московській області. Деталі
22:47
Олександр Сирський
Сирський заявив про перехід війни у нову стадію
22:41
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Це було затіяно Офісом президента, щоб створити підґрунтя для звільнення Залужного: депутат Осадчук про "вдосконалення" процесу мобілізації
22:33
Канзас-Сіті - Сан-Франциско, Супербоул-2024
Трансляція Супербоулу-2024 стала найпопулярнішою у США з моменту висадки на Місяць
22:24
побиття
У Німеччині поліція повідомила про ще один випадок нападу на українського підлітка
21:59
Шахтар
"Шахтар" прилетів до Гамбурга на гру Ліги Європи з "Марселем"
21:34
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Влада сподівається, що нове керівництво ЗСУ мовчатиме про мобілізацію, забезпечення та невиконання законів, - генерал-майор запасу Кривонос
21:23
Олександр Сирський
Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу, - Сирський
21:07
Ексклюзив
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Військовий експерт пояснив, чому окупанти можуть відчути на собі негатив від використання Starlink
21:01
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
"Буде посилення дронами, РЕБ та зміцнення командних позицій": Зеленський про поїздку Сирського та Умєрова на фронт
20:53
Аналітика
Сергій Згурець
Європа розширює ВПК. В Україні є ділянки та місця, де можна теж розгортати такі виробництва. Колонка Сергія Згурця
20:42
Оновлено
У виробника бронежилетів "Балістика" провели обшуки, власник компанії назвав можливу причину
20:38
Мойсюк Євген Георгійович
Зеленський призначив спецуповноваженого з питань реалізації безпекових гарантій
20:27
Жан Беленюк
Беленюк приніс Україні другу медаль ЧЄ з боротьби
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чи скаже Залужний: "Я повернуся!"?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 720-го дня війни: пожежа на заводі МіГ у Москві та знищення важливого об’єкта ворога на Таврійському напрямку
19:55
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Челсі" відмовився відпустити Мудрика в "Баварію", - інсайдер
19:47
ЗСУ, війна
Протягом доби ЗСУ вдарили по 11 районах зосередження ворога, окупанти намагалися штурмувати на 6 напрямках
19:40
Оновлено
Джо Байден
"Ціна бездіяльності зростає": Байден закликав Палату представників негайно ухвалити допомогу Україні
19:38
Оновлено
Біатлон, Христина Дмитренко
Українка Дмитренко фінішувала у топ-8 індивідуальної гонки на ЧС з біатлону
19:35
Ексклюзив
Тетяна Чорновол
"Усе хороше на фронті - заслуга Пашинського": військова Чорновол про справу екснардепа
19:22
Олександр Грушин
Україна здобула першу медаль на ЧЄ з боротьби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV