У Грузії стався масштабний зсув ґрунту: є загиблі, триває пошук людей під завалами

Про це повідомляє Грузія Online.

За даними влади, вночі зійшла дуже велика маса ґрунту, під яку потрапили чотири житлові будинки.

Зазначається, що наразі вдалося врятувати одну людину, рятувальники шукають ще 6 людей.

"Сталася величезна трагедія, і насамперед я хотів би висловити співчуття членам сім'ї загиблих. Факт, що зірвалася дуже велика земляна маса та накрила 4 житлові будинки", - сказав державний повірений Імереті Звіад Шаламберідзе.

За його словами, спочатку шукали 10 людей. Станом на зараз рятувальники відшукали тіла трьох загиблих.

"Мобілізовано всю необхідну техніку, яка може працювати на цій локації, жива сила і, звичайно, ми продовжуємо роботу", - додав Шаламберідзе.