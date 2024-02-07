У Грузії стався масштабний зсув ґрунту: є загиблі, триває пошук людей під завалами
Уночі середи, 7 лютого, у селі Нергеті на заході Грузії стався великий зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше троє мешканців
Про це повідомляє Грузія Online.
За даними влади, вночі зійшла дуже велика маса ґрунту, під яку потрапили чотири житлові будинки.
Зазначається, що наразі вдалося врятувати одну людину, рятувальники шукають ще 6 людей.
"Сталася величезна трагедія, і насамперед я хотів би висловити співчуття членам сім'ї загиблих. Факт, що зірвалася дуже велика земляна маса та накрила 4 житлові будинки", - сказав державний повірений Імереті Звіад Шаламберідзе.
За його словами, спочатку шукали 10 людей. Станом на зараз рятувальники відшукали тіла трьох загиблих.
"Мобілізовано всю необхідну техніку, яка може працювати на цій локації, жива сила і, звичайно, ми продовжуємо роботу", - додав Шаламберідзе.
- Раніше, 22 січня, на південному заході Китаю в провінції Юньнань також стався масштабний зсув ґрунту, унаслідок чого 47 мешканців опинились під завалами.
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