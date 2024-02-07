Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Грузії стався масштабний зсув ґрунту: є загиблі, триває пошук людей під завалами

У Грузії стався масштабний зсув ґрунту: є загиблі, триває пошук людей під завалами

7 лютого, 2024 середа
10:59
Світ грузія

Уночі середи, 7 лютого, у селі Нергеті на заході Грузії стався великий зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше троє мешканців

Про це повідомляє Грузія Online.

За даними влади, вночі зійшла дуже велика маса ґрунту, під яку потрапили чотири житлові будинки.

Зазначається, що наразі вдалося врятувати одну людину, рятувальники шукають ще 6 людей.

"Сталася величезна трагедія, і насамперед я хотів би висловити співчуття членам сім'ї загиблих. Факт, що зірвалася дуже велика земляна маса та накрила 4 житлові будинки", - сказав державний повірений Імереті Звіад Шаламберідзе.

За його словами, спочатку шукали 10 людей. Станом на зараз рятувальники відшукали тіла трьох загиблих.

"Мобілізовано всю необхідну техніку, яка може працювати на цій локації, жива сила і, звичайно, ми продовжуємо роботу", - додав Шаламберідзе.

  • Раніше, 22 січня, на південному заході Китаю в провінції Юньнань також стався масштабний зсув ґрунту, унаслідок чого 47 мешканців опинились під завалами.
Теги:
Грузія
Читайте також:
Андрій Єрмак
6 лютого, 2024 вiвторок
Єрмак поширив у телеграмі пісню переможниць Нацвідбору Євробачення-2024, його звинуватили в піратстві
Дональд Трамп
6 лютого, 2024 вiвторок
Суд визнав, що Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія
Колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв проходить детектор брехні
5 лютого, 2024 понедiлок
Підозрюваний у справі про розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ Лієв публічно пройшов детектор брехні
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 лютого
11:43
Оновлено
обстріл Києва
РФ атакувала Київ та область: загинуло 4 людини, 23 постраждалих, є руйнування
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
У чому погоджуються російський та український генерали, стеження за журналістами та чи створять міжнародний трибунал для російських злочинців. Акценти світових ЗМІ 7 лютого
11:27
Байден
Байден переміг на праймериз у Неваді
11:26
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Відмова США від допомоги Україні буде сприйматись як викидання білого стяга перед Путіним, - військовослужбовець ЗСУ
11:26
Україна ЄС
Україна отримала від ЄС систему для розмінування
11:22
На фото: Маша Кондратенко
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna отримала премію, по нагороду вийшла виконавиця "Ваньки-встаньки"
11:13
російські танки, окупанти, оркі
Партизани "Атеш" зафіксували місце базування техніки росіян в окупованій Горлівці
11:01
обстріл Києва
Росія витратила понад $425 млн на масовану атаку 7 лютого, - ЕП
11:01
Оновлено
Ракета
Ранкова атака РФ по Україні 7 лютого ракетами й "шахедами": є загиблі та поранені
10:59
російські рублі
НБУ ухвалив рішення щодо банківських рахунків українців, які зберігають кошти у рублях
10:58
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0602
Карта бойових дій за період  31 січня - 7 лютого: чи стане лютий останнім місяцем оборони Авдіївки
10:48
Харчування ЗСУ
Міноборони планує вдвічі збільшити кількість груп для перевірки якості харчування ЗСУ
10:28
Володимир Зеленський
Терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, - Зеленський відреагував на атаку РФ
10:25
Анонс
Форум Сталимо перемогу
В Києві пройде форум  громадянського суспільства "Сталимо перемогу"
10:25
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Теоретично Польща може збивати російські ракети над Україною, але уникає прямого протистояння з РФ, - Згурець
10:23
На фото: Катерина Заботкіна
Українське товариство глухих розкритикувало жестовий переклад Нацвідбору Євробачення-2024
10:18
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Під час атаки ракети РФ постійно змінювали свій курс та маневрували в західних областях, - Ігнат
10:16
Скорегувала ракетний удар РФ по Донеччині 6 січня: продавчині кіоску біля вокзалу оголосили підозру
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:15
атака РФ по Харкову, 07.02.24
Ранкові удари РФ по Харкову: є постраждалі, пошкоджено цивільні об'єкти
10:06
ЗСУ. ППО
Масований обстріл РФ: сили ППО знищили 44 повітряні цілі
10:00
OPINION
Олексій Петров
Кому була на руку передвоєнна катавасія з міністрами оборони
09:54
Кирило Шевченко
Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексочільника НБУ Шевченка, - Der Standard
09:49
Оновлено
Наслідки обстрілу Миколаєва
Світ реагує на атаку РФ: Брінк заявила про потребу в безпековій допомозі, Боррель зустрів ранок у бомбосховищі
09:30
Ексклюзив
Карта. Вербове_0702
Ворог намагається повернути Роботине під вогневий контроль, - боєць "Легіону Свободи" про Запорізький напрямок
09:28
Оновлено
електроенергія, шахеди
Вночі Росія запустила ударні БПЛА з півдня України: на Дніпропетровщині є влучання
09:17
Наслідки обстрілу Миколаєва
Окупанти завдали удару по Миколаєву: є загиблий і постраждалі
08:37
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України, - депутат облради Хлань
08:26
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія завела усі ракетоносії у пункти базування
08:07
Інфографіка
навчання з протидії ДРГ
Росія за добу війни в Україні втратила 890 військових, 7 танків та 20 артсистем
08:02
OPINION
Юлія Клименко
Законопроєкт про мобілізацію. Воюватимуть виключно бізнес та безробітні?
07:59
Китайський банк Chouzhou Commercial призупинив усі розрахунки з Росією
07:33
газ, ГТС
Російський "Новатек" відкрив офіс у Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters
07:06
Снаряди 155-мм
Допомога США залишається "життєво необхідною", щоб Україна могла розбудувати свою оборонно-промислову базу, - ISW
06:34
Ємен, хусити
Хусити намагалися атакувати кораблі у Червоному морі: США збили частину ракет
06:18
КНДР, Північна Корея
РФ щонайменше 9 разів била по Україні балістичними ракетами виробництва КНДР, - США в ООН
05:32
Денис Шмигаль
Обсяг експорту з України морем сягнув рівня як до повномасштабної війни
05:32
Авдіївка
РФ щодня випускає по Донеччині до 2500 снарядів, - голова ОВА
05:11
Оновлено
кібератака
Військова розвідка Нідерландів викрила китайське кібершпигунство в країні: Китай відреагував
04:28
конгрес США
Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV