У Турині ввели обмеження на куріння у людних місцях на вулиці

Про це повідомляє Bild.

Боротьба з курінням у громадських місцях розпочалася в Італії понад 20 років тому: з того часу влада заборонила курити у будинках загального користування, офісах, ресторанах, барах та готелях.

Новий закон передбачає, що в Турині людина може спитати дозвіл у людей, які перебувають поруч, на те, щоб закурити цигарку. Якщо вони погодяться, тоді у поліцейських не буде повноважень штрафувати курця (штраф становить 100 євро). При цьому суворо заборонено курити у присутності вагітних жінок та дітей.

"Йдеться про повагу до тих, хто не курить, і в деякому сенсі про просування культури поваги", - сказав мер Турина Стефано Ло Руссо.

Італійський уряд уже давно розглядає можливість запровадження загальнонаціональної заборони куріння на відкритому повітрі.