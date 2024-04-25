У Турині ввели обмеження на куріння у людних місцях на вулиці
Четверте за величиною місто Італії посилює правила для курців: тепер запалити сигарету не можна навіть на відкритому повітрі, якщо п'ять метрів поряд перебувають інші люди
Про це повідомляє Bild.
Боротьба з курінням у громадських місцях розпочалася в Італії понад 20 років тому: з того часу влада заборонила курити у будинках загального користування, офісах, ресторанах, барах та готелях.
Новий закон передбачає, що в Турині людина може спитати дозвіл у людей, які перебувають поруч, на те, щоб закурити цигарку. Якщо вони погодяться, тоді у поліцейських не буде повноважень штрафувати курця (штраф становить 100 євро). При цьому суворо заборонено курити у присутності вагітних жінок та дітей.
"Йдеться про повагу до тих, хто не курить, і в деякому сенсі про просування культури поваги", - сказав мер Турина Стефано Ло Руссо.
Італійський уряд уже давно розглядає можливість запровадження загальнонаціональної заборони куріння на відкритому повітрі.
- У Франції з початку 2024 року запровадять Національну програму боротьби з курінням, покликану сформувати вільне від тютюну покоління до 2032 року.
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