У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі

Про це інформує TVN24.

"Технічний співробітник посольства, який не має дипломатичного імунітету, керував автомобілем і з невідомих причин врізався в бар’єри, потім перекинувся та зіткнувся з іншим авто", - розповів представник Варшавського головного управління поліції Каміл Соботка.

Уламки огорожі пошкодили також Mazda та Vauxhall.

Читайте також: Польща закриває російське генконсульство у Кракові через причетність РФ до підпалу ТЦ у Варшаві. У Кремлі відреагували

Постраждалого пасажира доставили до лікарні з травмою голови, яка "не загрожує життю", іншим учасникам надали допомогу на місці, і госпіталізація їм не знадобилася.

"Поліція кваліфікувала інцидент як зіткнення. Винуватцю виписали штраф. Всі водії були тверезі та мали водійські права", - додав Соботка.