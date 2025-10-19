У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
Увечері, 18 жовтня 2025 року, на Жолібожській ділянці Віслостради у Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з дипломатичними номерами, що належить посольству Росії
Про це інформує TVN24.
"Технічний співробітник посольства, який не має дипломатичного імунітету, керував автомобілем і з невідомих причин врізався в бар’єри, потім перекинувся та зіткнувся з іншим авто", - розповів представник Варшавського головного управління поліції Каміл Соботка.
Уламки огорожі пошкодили також Mazda та Vauxhall.
Читайте також: Польща закриває російське генконсульство у Кракові через причетність РФ до підпалу ТЦ у Варшаві. У Кремлі відреагували
Постраждалого пасажира доставили до лікарні з травмою голови, яка "не загрожує життю", іншим учасникам надали допомогу на місці, і госпіталізація їм не знадобилася.
"Поліція кваліфікувала інцидент як зіткнення. Винуватцю виписали штраф. Всі водії були тверезі та мали водійські права", - додав Соботка.
12 жовтня поблизу Шарм-ель-Шейха сталася аварія, в якій загинули троє дипломатів з Катару, ще двоє дістали поранення. Інцидент стався напередодні міжнародного саміту щодо врегулювання війни в Газі.
