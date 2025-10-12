У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters

Про це пише Reuters.

Як повідомило посольство Катару в Єгипті, троє представників Амірі Діван, вищого урядового органу Катару, загинули внаслідок аварії поблизу Шарм-ель-Шейха — курортного міста на узбережжі Червоного моря.

Ще двоє катарців дістали поранення й перебувають у лікарні.

У диппредставництві зазначили, що тіла загиблих і постраждалі будуть повернуті до Дохи протягом доби.

За даними джерел агентства Reuters у силах безпеки, автомобіль, у якому їхали дипломати, перекинувся на повороті траси приблизно за 50 кілометрів від Шарм-ель-Шейха.

Інцидент стався напередодні міжнародного саміту щодо врегулювання війни в Газі, що має розпочатися в понеділок.