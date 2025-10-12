У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
Поблизу Шарм-ель-Шейха сталася аварія, в якій загинули троє дипломатів з Катару, ще двоє дістали поранення. Інцидент стався напередодні міжнародного саміту щодо врегулювання війни в Газі.
Про це пише Reuters.
Як повідомило посольство Катару в Єгипті, троє представників Амірі Діван, вищого урядового органу Катару, загинули внаслідок аварії поблизу Шарм-ель-Шейха — курортного міста на узбережжі Червоного моря.
Ще двоє катарців дістали поранення й перебувають у лікарні.
У диппредставництві зазначили, що тіла загиблих і постраждалі будуть повернуті до Дохи протягом доби.
За даними джерел агентства Reuters у силах безпеки, автомобіль, у якому їхали дипломати, перекинувся на повороті траси приблизно за 50 кілометрів від Шарм-ель-Шейха.
Інцидент стався напередодні міжнародного саміту щодо врегулювання війни в Газі, що має розпочатися в понеділок.
Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про перший етап мирної угоди, що дозволить швидко звільнити всіх заручників.
10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.
