У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані

Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Поліція повідомила, що близько 21:40 надійшло повідомлення про численні ножові поранення в потязі, який вирушив з Донкастера на півночі Англії до Лондона. Потяг зупинили на станції Гантінгдон.

Загалом 10 людей доставлено до лікарні, серед них дев’ятеро у критичному стані. Британська транспортна поліція підтвердила арешт двох підозрюваних.

До розслідування долучилися антитерористичні підрозділи, які допомагають з’ясувати всі обставини та мотиви злочину.

"Ми проводимо термінові слідчі дії, щоб встановити, що саме сталося. Це може зайняти певний час, перш ніж ми зможемо підтвердити додаткову інформацію. На цьому етапі було б недоречно робити припущення щодо причин інциденту", - сказав головний інспектор Кріс Кейсі.

Служба швидкої допомоги Східної Англії повідомила, що направила до станції Гантінгдон масштабні сили реагування, зокрема десятки карет швидкої, бригади інтенсивної допомоги та три медичні гелікоптери.

"Жахливий інцидент у поїзді поблизу Гантінгдона викликає глибоке занепокоєння. Мої думки з усіма постраждалими, і я дякую службам екстреної допомоги за їхню реакцію", - прокоментував ситуацію премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.