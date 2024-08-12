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У Британії за участь у масових заворушеннях заарештували 12-річного хлопця

Марія Науменко
12 серпня, 2024 понедiлок
21:58
Світ Арешт

Після вбивства трьох дівчат у Саутпорті, Велика Британія, 12-річний хлопець став наймолодшим заарештованим за участь у масових заворушеннях

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Про це повідомляє Sky News.

У виданні нагадали, що заворушення спалахнули наступного дня після трагічного інциденту, коли 6-річна Бібі Кінг, 9-річна Аліса да Сілва Агіар та 7-річна Елсі Дот Стенкомб були вбиті 29 липня під час танцювального заняття, присвяченого Тейлор Свіфт.

Хлопець, ім'я якого не може бути розголошено через його вік, визнав себе винним у насильницьких заворушеннях, що сталися 30 липня в місті Мерсісайд. У понеділок, 12 серпня, він з'явився в Ліверпульському суді у справах неповнолітніх.

Цей підліток із Саутпорта є одним з 30 людей, яким на сьогодні були пред'явлені звинувачення у зв'язку з бунтами в Саутпорті та Ліверпулі, за даними поліції Мерсісайда.

Хлопець має постати перед Молодіжним судом Мерсісайда.

За даними поліції, з 29 липня було здійснено понад 975 арештів і висунуто 546 звинувачень у зв'язку з заворушеннями по всій Великій Британії.

Що відомо про масові заворушення у Британії

29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Вихідними, 3-4 серпня 2024 року, у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.

5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.

11 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну.

Теги:
Кримінал
Масові заворушення
Велика Британiя
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