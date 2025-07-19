У Вʼєтнамі перекинувся екскурсійний човен: щонайменше 34 людини загинуло, серед них - діти
У суботу, 19 липня 2025 року, під час екскурсії по бухті Халонг судно Wonder Sea нахилилося та перекинулося внаслідок потужного шторму, внаслідок чого загинуло щонайменше 34 людини
Про це повідомляє Vnexpress.
Судно Wonder Sea з 48 туристами та 5 членами екіпажу вирушило о 12:55 на екскурсію бухтою Халонг. Капітан Доан Ван Чінь мав доставити гостей до відомих островів та печер, а потім повернути до порту ввечері.
Станом на 13:30 погода різко погіршилась: здійнявся сильний шторм з блискавками, громом та градом. Вітер нахилив, а потім перекинув 24-метрове судно, внаслідок чого всі люди опинилися у воді.
Провінція Куангнінь негайно відреагувала на повідомлення про аварію, мобілізувавши близько 300 осіб з прикордонної служби, флоту, берегової охорони, поліції та портової служби, а також 27 суден і 2 катери. Було створено оперативний штаб. Рятувальні групи, включаючи 15 водолазів, активно шукали постраждалих у перевернутих відсіках судна. До 17:00 шторм вщух, але погана видимість та сильний дощ ускладнювали пошуки.
До 23:00 загалом було врятовано 11 людей, вилучено 34 тіла, а 8 людей досі вважаються зниклими безвісти. Більшість жертв були сім'ями з Ханоя, включаючи понад 20 дітей. Наймолодшому потерпілому - 3 роки, найстаршому - 53.
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Серед врятованих - 14-річний підліток, який вижив після 4 годин перебування у перевернутому відсіку судна.
"Незважаючи на те, що судно перекинулося, а пасажирський відсік був замкнений, залишався прозір близько 50-60 см, достатній для надходження кисню, тому дитина вижила", - розповів заступник голови Асоціації круїзних суден Халонга Буй Конг Хоан, який був присутній на місці порятунку.
Провінція Куангнінь надала фінансову допомогу сім'ям загиблих у розмірі 25 мільйонів донгів ($956) та постраждалим - 8 мільйонів донгів ($306), покривши також їхні витрати на проживання та харчування.
Повідомляється, що було розпочато розслідування для встановлення причин аварії та покарання винних. Також буде проведено ретельний перегляд та перевірку всіх процедур з безпеки на водному транспорті для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
- 3 липня поблизу індонезійського острова Балі затонув пором, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 38 пасажирів шукають рятувальники.
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