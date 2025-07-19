У Вʼєтнамі перекинувся екскурсійний човен: щонайменше 34 людини загинуло, серед них - діти

Про це повідомляє Vnexpress.

Судно Wonder Sea з 48 туристами та 5 членами екіпажу вирушило о 12:55 на екскурсію бухтою Халонг. Капітан Доан Ван Чінь мав доставити гостей до відомих островів та печер, а потім повернути до порту ввечері.

Станом на 13:30 погода різко погіршилась: здійнявся сильний шторм з блискавками, громом та градом. Вітер нахилив, а потім перекинув 24-метрове судно, внаслідок чого всі люди опинилися у воді.

Провінція Куангнінь негайно відреагувала на повідомлення про аварію, мобілізувавши близько 300 осіб з прикордонної служби, флоту, берегової охорони, поліції та портової служби, а також 27 суден і 2 катери. Було створено оперативний штаб. Рятувальні групи, включаючи 15 водолазів, активно шукали постраждалих у перевернутих відсіках судна. До 17:00 шторм вщух, але погана видимість та сильний дощ ускладнювали пошуки.

До 23:00 загалом було врятовано 11 людей, вилучено 34 тіла, а 8 людей досі вважаються зниклими безвісти. Більшість жертв були сім'ями з Ханоя, включаючи понад 20 дітей. Наймолодшому потерпілому - 3 роки, найстаршому - 53.

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Серед врятованих - 14-річний підліток, який вижив після 4 годин перебування у перевернутому відсіку судна.

"Незважаючи на те, що судно перекинулося, а пасажирський відсік був замкнений, залишався прозір близько 50-60 см, достатній для надходження кисню, тому дитина вижила", - розповів заступник голови Асоціації круїзних суден Халонга Буй Конг Хоан, який був присутній на місці порятунку.

Провінція Куангнінь надала фінансову допомогу сім'ям загиблих у розмірі 25 мільйонів донгів ($956) та постраждалим - 8 мільйонів донгів ($306), покривши також їхні витрати на проживання та харчування.

Повідомляється, що було розпочато розслідування для встановлення причин аварії та покарання винних. Також буде проведено ретельний перегляд та перевірку всіх процедур з безпеки на водному транспорті для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.