У Вʼєтнамі загинула 51 людина через тайфун Буалой

Про це повідомило Reuters.

За даними вʼєтнамського уряду, 164 людини зазнали поранень через тайфун, що накрив північне та центральне узбережжя країни та спричинив сильні дощі, вітри й великі хвилі.

За словами влади, через повені пошкоджені або затоплені понад 230 тис. будинків, майже 89 тис. гектарів посівів рису та інших сільськогосподарських культур знищені.

Вʼєтнам оцінює збитки від Буалою в $603 млн.