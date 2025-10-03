Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Вʼєтнамі загинула 51 людина через тайфун Буалой

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
14:20
Світ повінь у Вʼєтнамі

У Вʼєтнамі через тайфун Буалой та спричинені ним повені загинула щонайменше 51 людина, 14 осіб зникли безвісти

Зміст

Про це повідомило Reuters.

За даними вʼєтнамського уряду, 164 людини зазнали поранень через тайфун, що накрив північне та центральне узбережжя країни та спричинив сильні дощі, вітри й великі хвилі.

За словами влади, через повені пошкоджені або затоплені понад 230 тис. будинків, майже 89 тис. гектарів посівів рису та інших сільськогосподарських культур знищені.

Вʼєтнам оцінює збитки від Буалою в $603 млн.

  • У липні в Техасі раптово сталась масштабна повінь: понад півсотні людей загинули, серед них діти з табору.
МЗС України
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Автор Микола Княжицький
2 жовтня, 2025 четвер
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
15:19
СБУ затримала чиновника Мінʼюсту, який організовував схеми ухилення від мобілізації за $20 тис.
15:06
Сфотографований у 1991 році для обкладинки альбому Nevermind чоловік програв суд гурту Nirvana
14:46
Литва прапор
Міністр культури Литви назвав питання про приналежність Криму провокаційним і не відповів на нього
14:01
OPINION
Чому реформа виборчого законодавства вигідна Україні сьогодні, під час війни?
13:49
Бельгія
У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
12:42
Ексклюзив
російська дезінформація
У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський
12:38
Ексклюзив
апеляція у справі Владислави Молчанової
Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн
12:29
на фото: супутник ALOS-3
РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії
12:22
Анна Нетребко
У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
12:00
OPINION
Легалізуйте військових винахідників!
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
11:26
Ексклюзив
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося
10:49
пожежа на нафтопереробному заводі Chevron
На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
10:31
удар РФ, Харківщина
На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Ексклюзив
За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак
10:10
Ексклюзив
Сенс Банк
Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти
10:05
OPINION
У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"
09:55
безпілотник
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
