У відповідь на 13-й пакет санкції РФ розширила "стоп-лист" європейських політиків, яким заборонено в’їзд до країни

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ РФ.

"Європейський союз продовжує безплідні спроби чинити тиск на Росію через односторонні обмежувальні заходи. 23 лютого країни ЄС ухвалили черговий 13-й санкційний "пакет". Вважаємо такі дії Євросоюзу незаконними, такими, що підривають міжнародно-правові прерогативи Ради Безпеки ООН", - зазначили у відомстві.

У відповідь на це РФ розширила список європейських представників, яким заборонено в'їзд на територію країни.

У міністерстві пояснили, що йдеться про представників оборонних відомств і комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, відповідальних за надання військової допомоги Україні, представників євроструктур, які причетні до переслідування російських посадовців за незаконні арешти та вивезення людей з українських територій, займаються створенням трибуналу щодо російської влади та збиранням відповідних матеріалів, які виступають за конфіскацію російських заморожених активів.

Зокрема, до російського "стоп-листа" занесено представників Ради Європи, членів законодавчих зборів країн ЄС та учасників ПА ОБСЄ і ПАРЄ.