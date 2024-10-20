У Вільнюсі підпалили двері будівлі міноборони

Про це інформує LRT.

Зазначають, що пожежа сталася близько 07:00. Литовські спецслужби отримали повідомлення про те, що спрацювала пожежна сигналізація в будівлі міноборони, де на першому поверсі спостерігали задимлення.

По прибуттю вогнеборці виявили, що з боку двору горять дерев'яні вхідні двері в будівлю. Двері обгоріли та деформувалися.

"На момент прибуття на місце події двері горіли відкритим полум'ям, а приміщення було задимлене. Дерев'яні двері, які, як повідомляється, не використовуються, були деформовані, а пластикова обшивка стелі була розплавлена", – розповів ЗМІ представник литовської пожежної служби.

Пожежу ліквідували о 07:57. Прессекретар департаменту поліції повідомив про затримання підозрюваного у підпалі. Ним виявився 40-річний литовець, який на момент скоєння злочину був у стані алкогольного сп'яніння.

Пізніше поліція заявила, що в неділю вранці підозрюваний підпалив ще кілька будівель, зокрема, дерев'яні конструкції і захисну тканинну плівку, тимчасово встановлену на першому поверсі будівлі генеральної прокуратури. У результаті цього обгоріли й обвуглилися дерев'яні конструкції даху.

Також чоловіка підозрюють в підпалі дверей загальної сходової клітки триповерхового будинку на вулиці Одміну у Вільнюсі й сміттєвого контейнера, який притягнув до вхідних дверей будівлі служби правового захисту дітей та усиновлення на вулиці Лабдарю.