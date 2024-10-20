У Вільнюсі підпалили двері будівлі міноборони
Уранці неділі, 20 жовтня, у столиці Литви Вільнюсі чоловік, якого вже затримали за підозрою, підпалив будівлю міністерства національної оборони та ще декілька державних об'єктів, зокрема, будівлю генпрокуратури
Про це інформує LRT.
Зазначають, що пожежа сталася близько 07:00. Литовські спецслужби отримали повідомлення про те, що спрацювала пожежна сигналізація в будівлі міноборони, де на першому поверсі спостерігали задимлення.
По прибуттю вогнеборці виявили, що з боку двору горять дерев'яні вхідні двері в будівлю. Двері обгоріли та деформувалися.
"На момент прибуття на місце події двері горіли відкритим полум'ям, а приміщення було задимлене. Дерев'яні двері, які, як повідомляється, не використовуються, були деформовані, а пластикова обшивка стелі була розплавлена", – розповів ЗМІ представник литовської пожежної служби.
Пожежу ліквідували о 07:57. Прессекретар департаменту поліції повідомив про затримання підозрюваного у підпалі. Ним виявився 40-річний литовець, який на момент скоєння злочину був у стані алкогольного сп'яніння.
Пізніше поліція заявила, що в неділю вранці підозрюваний підпалив ще кілька будівель, зокрема, дерев'яні конструкції і захисну тканинну плівку, тимчасово встановлену на першому поверсі будівлі генеральної прокуратури. У результаті цього обгоріли й обвуглилися дерев'яні конструкції даху.
Також чоловіка підозрюють в підпалі дверей загальної сходової клітки триповерхового будинку на вулиці Одміну у Вільнюсі й сміттєвого контейнера, який притягнув до вхідних дверей будівлі служби правового захисту дітей та усиновлення на вулиці Лабдарю.
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