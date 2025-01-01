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У Всесвітній день миру Папа Римський помолився за припинення бойових дій на всіх фронтах

Олена Будько
1 січня, 2025 середа
23:53
Світ Папа Римський Франциск

З нагоди Всесвітнього дня миру 1 січня папа Римський Франциск висловився за ініціативи щодо списання міжнародного боргу, а також закликав не забувати в молитві країни, що страждають від війни

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Про це повідомляє Vatican News.

"Святий Папа Павло VI постановив, щоб перший день року став Всесвітнім днем миру", – сказав Папа Франциск під час промови після молитви "Ангел Господній" у середу, 1 січня, до вірних, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані. 

Він також зауважив, що з огляду на Ювілейний рік Католицької церкви, тема цього дня присвячена прощенню боргів.

"Першим прощає борги Бог, про що ми завжди просимо Його, коли молимося "Отче наш", згадуючи наші гріхи й зобов'язуючись прощати своєю чергою тих, хто нас скривдив. А Ювілей закликає перенести це відпущення на суспільний рівень, щоб жодна людина, жодна сім'я, жоден народ не був придавлений боргами. Тому я заохочую правителів країн з християнською традицією подати добрий приклад, списавши або, наскільки це можливо, зменшивши борги найбідніших країн", – сказав папа.

Також папа подякував за молитовні й суспільні ініціативи на підтримку миру. 

"Висловлюю щиру подяку всім тим, хто в багатьох зонах конфлікту трудиться задля діалогу та переговорів. Молімося, щоб на кожному фронті припинилися бойові дії і щоб рішуче було поставлено мету миру і примирення. Маю на думці мученицьку Україну, Газу, Ізраїль, М'янму, Ківу і численні народи в стані війни", – закликав папа Франциск, повторивши, що "війна – це завжди поразка".

Довідка. На 2025 рік, за понад 700-річною традицією Католицької Церкви, припадає ювілей – особливий рік, під час якого Римський архиєрей надає вірним, за виконання певних умов, повний відпуст гріхів. Ювілейний 2025 рік Папа Римський присвятив чесноті надії. 

У Католицькій Церкві ювілейний рік відзначають із 1300 року, за ініціативи Папи Римського Боніфація VIII. Початково його святкування мало відбуватися раз на 100 років, але згодом традиція відзначення ювілею скорочувалася до 50, 33, аж поки папа Павло ІІ 1457 року не утвердив 25 років. Така хронологія святкування збереглася донині.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Ватикан
католицька церква
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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