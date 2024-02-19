Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА

Фото зі стадіону опублікував у Twitter коментатор Мацей Щесневський.

Прапор ФК країни-агресорки було помічено на трибуні гостьової команди.

У коментарях під дописом користувачі висловили своє невдоволення. Шанувальники "Відзева" пишуть, що їм соромно.

Зазначається, що у цьому матчі "Відзев" переграв суперника з рахунком 2:0.