Уболівальники польського клубу під час футбольного матчу розгорнули на трибунах прапор російського ЦСКА
У неділю, 18 лютого, у рамках чемпіонату Польщі відбулося лодзьке дербі між ЛСК і "Відзевом". Під час матчу уболівальники вивісили прапор російського футбольного клубу ЦСКА
Фото зі стадіону опублікував у Twitter коментатор Мацей Щесневський.
Прапор ФК країни-агресорки було помічено на трибуні гостьової команди.
У коментарях під дописом користувачі висловили своє невдоволення. Шанувальники "Відзева" пишуть, що їм соромно.
Зазначається, що у цьому матчі "Відзев" переграв суперника з рахунком 2:0.
- 17 лютого у центральному матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" та лондонський "Челсі" зіграли внічию.
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