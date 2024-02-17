"Ман Сіті" та "Челсі" зіграли внічию центральний матч дня в АПЛ. Мудрик просидів на лаві запасних

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Манчестер Сіті" - "Челсі" завершився внічию 1:1. Лондонці вийшли вперед на 42-й хвилині, голом відзначився Рахім Стерлінг.

"Сіті" зуміло відповісти лише на 83-й хвилині. Іспанський опорник Родрі врятував свою команду від поразки.

Українець Михайло Мудрик провів весь матч на лаві запасних. Це вже третій поєдинок поспіль, коли вінгер не виходить на футбольне поле.

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" займає третю позицію з 53 балами. "Челсі" - десятий - 35 набраних пунктів.

Англійська Прем'єр-ліга

25-й тур

17 лютого

"Манчестер Сіті" - "Челсі" 1:1

Голи: Родрі, 83 - Стерлінг, 42