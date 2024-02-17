"Ман Сіті" та "Челсі" зіграли внічию центральний матч дня в АПЛ. Мудрик просидів на лаві запасних
У центральному матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" та лондонський "Челсі" зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Манчестер Сіті" - "Челсі" завершився внічию 1:1. Лондонці вийшли вперед на 42-й хвилині, голом відзначився Рахім Стерлінг.
"Сіті" зуміло відповісти лише на 83-й хвилині. Іспанський опорник Родрі врятував свою команду від поразки.
Українець Михайло Мудрик провів весь матч на лаві запасних. Це вже третій поєдинок поспіль, коли вінгер не виходить на футбольне поле.
У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" займає третю позицію з 53 балами. "Челсі" - десятий - 35 набраних пунктів.
Англійська Прем'єр-ліга
25-й тур
17 лютого
"Манчестер Сіті" - "Челсі" 1:1
Голи: Родрі, 83 - Стерлінг, 42
- 17 лютого головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно заявив, що посадив Михайла Мудрика у запас, аби примусити українця прогресувати.
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