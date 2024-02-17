"Мусить відчувати біль": Тренер "Челсі" пояснив, чому посадив Мудрика на лаву запасних

Слова аргентинського фахівці цитує інсайдер Фабріціо Романо у мережі X.

За його словами, тренерам в таких випадках, як з Мудриком, доводиться приймати складні рішення, але вони спрямовані на те, аби примусити футболістів вдосконалюватися.

"Іноді футболістам потрібно відчувати біль, коли вони не грають. Передовсім це стосується молодих хлопців. Без цього важко рости, ставити зрілішими, працювати та вдосконалюватися. Врешті лише від гравця залежить, чи вийде він на той рівень, на який здатен вийти", - сказав Почеттіно.

У нинішньому сезоні 23-річний Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 25 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. В останніх двох матчах лондонців українець не виходив на поле та залишився на лаві запасних.

"Челсі" займає в чемпіонаті Англії 10-те місце.