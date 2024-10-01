Удар Ізраїлю, спрямований проти ватажка ФАТХ, прийшовся по табору палестинських біженців у Лівані, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Як повідомляє агентство, метою атаки був Мунір Макда - командир ліванського відділення бойовиків "Бригад мучеників Аль-Акса" (ФАТХ). Проте його доля невідома.

Натомість удар прийшовся по будівлі переповненого табору палестинських біженців Айн аль-Хільве поблизу південного міста Сідон у Лівані.

"Це стало першим ударом по табору, який є найбільшим у Лівані з кількох палестинських таборів після того, як майже рік тому спалахнули бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем", - пишуть журналісти.