Удар Ізраїлю, спрямований проти ватажка ФАТХ, прийшовся по табору палестинських біженців у Лівані, - Reuters
Уранці вівторка 1 жовтня ізраїльські військові завдали удару по найбільшому табору палестинських біженців у Лівані. Він був спрямований проти ватажка ФАТХ Муніра Макда
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Як повідомляє агентство, метою атаки був Мунір Макда - командир ліванського відділення бойовиків "Бригад мучеників Аль-Акса" (ФАТХ). Проте його доля невідома.
Натомість удар прийшовся по будівлі переповненого табору палестинських біженців Айн аль-Хільве поблизу південного міста Сідон у Лівані.
"Це стало першим ударом по табору, який є найбільшим у Лівані з кількох палестинських таборів після того, як майже рік тому спалахнули бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем", - пишуть журналісти.
- Ізраїль попередив Сполучені Штати про початок обмежених наземних операцій проти інфраструктури бойовиків "Хезболли" на кордоні з Ліваном. ЦАХАЛ закликав "не розповсюджувати безвідповідальні чутки".
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