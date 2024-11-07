"Удар у серце путінської військової машини": Британія оголосила нові санкції проти РФ

Про це йдеться у відомстві.

"Сьогоднішня акція зриває постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна та стримує російську зловмисну ​​діяльність у всьому світі, викриваючи корупційну діяльність російських військових груп в Африці", - йдеться у повідомленні.

Під санкції потрапили постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Санкції безпосередньо спрямовані на обмеження поставок продукції для російських збройних сил, зокрема верстатів, мікроелектроніки та дронів. Вони також спрямовані на організації в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів, зокрема верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників, які потрібні Росії для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.