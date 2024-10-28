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Британія запровадила санкції проти російських агентств і високопосадовців, які дестабілізують демократію в Україні

Ксенія Золотова
28 жовтня, 2024 понедiлок
17:26
Війна з Росією росія, санкції

Велика Британія запроваджує санкції проти 3 російських дезінформаційних агентств і 3 високопоставлених осіб, які намагаються підірвати та дестабілізувати демократію в Україні

Зміст

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Агентство соціального проєктування (SDA) фінансується безпосередньо російською державою, і разом зі своїм партнером, компанією Structura, намагалося провести низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України, зазначив уряд Британії.    

За їхніми словами, цього року SDA також спробувала підбурити протести у 6 європейських країнах. Однак, попри те, що росіяни вкладають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхня брехня постійно блокується в інтернеті,  а боти та фейкові сайти мають обмежену взаємодію. Це змусило SDA розглянути купівлю переглядів у соціальних мережах.  

Агенції та їхнє керівництво відповідають за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу, також широко відому як Doppelganger, яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та матеріалами deepfake. 

"Ця брехлива тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої природи війни. Їхні таємні дії є частиною скоординованої спроби використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей", - підкреслили у британському уряді.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі сказав: "Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення".  

За його словами, ці санкції надсилають чітке повідомлення: "ми не терпітимемо вашої брехні та втручання, і ми йдемо за вами".  

Леммі наголосив, що спроби Путіна розділити західних партнерів зазнають краху, а Британія буде "стримувати Кремль і стояти з Україною скільки завгодно".

Велика Британія запевняє, що ці нові санкції демонструють, що незалежно від того, наскільки відчайдушним стало російське втручання, країна прагне вжити заходів проти маніпулювання російською інформацією. 

"Ми продовжуватимемо боротьбу з будь-ким, хто проводить таку діяльність від імені SDA", - зазначили урядовці Британії, додавши, що США, Канада, Франція, Європейська служба зовнішніх дій (EEAS), Німеччина та Австралія приєднуються до них у закликах до ліквідації підпільної діяльності SDA у всьому світі.

  • Країни Європейського Союзу планують відновити дискусії щодо посилення економічних санкцій проти Росії у січні 2025 року, коли головування у блоці перейде до Польщі.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
санкції проти Росії
Велика Британiя
Світ про Україну
Дезінформація
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