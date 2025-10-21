Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва

Про це в ефірі Еспресо сказав голова угорської громади Києва Тібор Томпа.

"Згідно з соціологічним дослідженням, 95% угорців, тобто навіть ті, які якимось чином підтримують Орбана, проти того, щоб Путін відвідував Будапешт. Вони вважають, що Путіна місце не в Будапешті, а його місце - в Гаазі", - наголосив Томпа.

Голова угорської громади Києва також нагадав, що в 1994 році в Будапешті президенти України, Росії та США, а також прем'єр-міністр Великої Британії збиралися та підписували так званий Будапештський меморандум - безпековий акт, який не забезпечив належного захисту суверенітету України.

"Тому в Угорщині переважна більшість людей проти відвідування Путіна. Але треба відзначити, що Орбан і сучасна угорська влада фактично є союзниками Путіна і виконують усі забаганки Путіна й Кремля", - додав Томпа.