Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
Угорці переконані, що місце Путіна - в Гаазі. Більшість населення країни виступає проти його візиту до Будапешту, незважаючи на політичні зв'язки угорського уряду з Кремлем
Про це в ефірі Еспресо сказав голова угорської громади Києва Тібор Томпа.
"Згідно з соціологічним дослідженням, 95% угорців, тобто навіть ті, які якимось чином підтримують Орбана, проти того, щоб Путін відвідував Будапешт. Вони вважають, що Путіна місце не в Будапешті, а його місце - в Гаазі", - наголосив Томпа.
Голова угорської громади Києва також нагадав, що в 1994 році в Будапешті президенти України, Росії та США, а також прем'єр-міністр Великої Британії збиралися та підписували так званий Будапештський меморандум - безпековий акт, який не забезпечив належного захисту суверенітету України.
"Тому в Угорщині переважна більшість людей проти відвідування Путіна. Але треба відзначити, що Орбан і сучасна угорська влада фактично є союзниками Путіна і виконують усі забаганки Путіна й Кремля", - додав Томпа.
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.31Продаж 49
- Актуальне
- Важливе