"Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 29 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Дезінформація: Журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Як я неодноразово казав, Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів" у невдалій проксі-війні. Вона буде відкинута західними елітами, коли її використають. А росія все одно залишиться її сусідом".

Спростування: журналіст вкотре поширює дискредитаційне повідомлення, направлене на заперечення суб’єктності України. Наразі Україна є однією із рушійних сил у протистоянні та захисті демократичного світу від диктатури. Тож, допомога країн НАТО є необхідним ресурсом, а будь-які російські наративи про проксі-війну вигідні лише Кремлю.

Маніпуляція: Письменниця Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в X (Twitter) написала: "В міру того, як Україна втрачає все більше територій та не має солдатів у цій програшній проксі-війні США, все більше і більше високопоставлених менеджерів імперії закликають до загрозливої для світу ескалації, під час якої зброя, надана НАТО, використовується для ударів углиб російської території".

Спростування: риторика письменниці відповідає проросійській. Так, після слів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо дозволу завдання ударів по території РФ у Кремлі активізувалась кампанія з просування наративу про ескалацію війни та пряму участь країн НАТО у війні.