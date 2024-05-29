"Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 29 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 29 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.
Дезінформація: Журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Як я неодноразово казав, Україна є лише зручним хостом, лабораторією для зброї НАТО і джерелом "людських ресурсів" у невдалій проксі-війні. Вона буде відкинута західними елітами, коли її використають. А росія все одно залишиться її сусідом".
Спростування: журналіст вкотре поширює дискредитаційне повідомлення, направлене на заперечення суб’єктності України. Наразі Україна є однією із рушійних сил у протистоянні та захисті демократичного світу від диктатури. Тож, допомога країн НАТО є необхідним ресурсом, а будь-які російські наративи про проксі-війну вигідні лише Кремлю.
Маніпуляція: Письменниця Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в X (Twitter) написала: "В міру того, як Україна втрачає все більше територій та не має солдатів у цій програшній проксі-війні США, все більше і більше високопоставлених менеджерів імперії закликають до загрозливої для світу ескалації, під час якої зброя, надана НАТО, використовується для ударів углиб російської території".
Спростування: риторика письменниці відповідає проросійській. Так, після слів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо дозволу завдання ударів по території РФ у Кремлі активізувалась кампанія з просування наративу про ескалацію війни та пряму участь країн НАТО у війні.
- 25 ставня стало відомо, що російська пропаганда вигадала фейк, буцімто Конгрес США визнав президента України Володимира Зеленського диктатором.
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