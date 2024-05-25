"Конгрес США визнав Зеленського диктатором": роспропаганда вигадала фейк

Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.

"Зеленський для України тепер диктатор, адже термін його повноважень офіційно сплив і він скасував вибори", - таку заяву конгресвумен Марджорі Тейлор Грін поширюють російські ЗМІ.

Кремлівські пропагандисти вкотре видали бажане за дійсне. Допис трампістки Тейлор Грін зобразили, як нібито "позицію всього Конгресу США".

"Наголошуємо, що заяви Грін у жодному разі не відображають позицію Конгресу США і Білого Дому – адміністрація президента Байдена і американський політикум не піддавали й не піддають сумніву легітимність президента Зеленського та чинного уряду України", - йдеться у спростуванні.

Як пояснили у Spravdi, Марджорі Тейлор Грін відома своєю любов'ю до російської пропаганди.

"Вона поширювала фейки, що в Україні "процвітає торгівля дитячими органами" і буцімто працюють "американські біолабораторії". Допис цієї конгресвумен є відвертим підіграванням російським фейкоробам, просуванням кремлівських наративів і заграванням з найрадикальнішими прихильниками Трампа у США", - пише Spravdi.